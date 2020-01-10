2020-01-10T13:04:02+03:00
Общество

"Не родила сама - не женщина": стали известны подробности громкого уголовного дела против главврача столичного роддома

Марина Сармосян находится под домашним арестом, в уголовном деле 4 эпизода
Анастасия ВАРДАНЯН
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Бывшего главного врача столичного роддома №27 Марину Сармосян обвинили в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Бывшего главного врача столичного роддома №27 Марину Сармосян обвинили в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Фото: Youtube
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Скандал в московском роддоме №27 случился за неделю до новогодних каникул. Напомним, главврача, Марину Сармосян уволили, а спустя сутки против медика возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Почти неделю акушер-гинеколог провела в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Сейчас в уголовном деле четыре эпизода. Один из малышей умер, трое получили настолько тяжелые родовые травмы, что навсегда останутся инвалидами. О ходе расследования этого громкого уголовного дела рассказали в Следственном комитете России. Версия следствия подтверждает первоначальные аргументы потерпевших: главврач была одержима именно естественными родами. Даже при наличии показаний, операцию Кесарево сечение откладывали. А когда все шло не по плану, детей просто-напросто выдавливали из утробы.

- В родильном доме использовали запрещенный "прием Кристеллера". При такой методике, когда ослабли потуги, рукой надавливают на живот, чтобы быстрее появился младенец. Но, если ребенок страдает, то и травмы у него появляются быстрее. Когда-то практика давления врачей и акушеров на живот роженицы признавалась официальной медициной, однако риск причинить серьезный вред новорожденному оказался чересчур велик . Сейчас этот метод запрещен, - рассказал замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимир Меньшов.

Замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимир Меньшов. Фото: YouTube

Замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимир Меньшов.Фото: YouTube

Во всех четырех эпизодах использовался этот запрещенный метод. Причем главврач Сармосян сама принимала участие в процессе. По мнению экспертов, в этом родильном доме гнались за статистикой. Показатель естественных родов тут был одним из самых лучших в столице.

- В этом роддоме под влиянием главврача сложилась своя школа отношения к родам. Не родила сама - значит ты не женщина , - рассказал Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Марина Сармосян, которую защищают сразу четыре адвоката свою вину не признает. Под арестом она пробудет до середины февраля. "Комсомолка" следит за ходом расследования.

Следователи возбудили уголовное дело против заведующей роддомом №27 в Москве Марины Сармосян.

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По версии следствия, по вине Марины Сармосян трое младенцев стали инвалидами, еще один погиб (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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