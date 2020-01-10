Луна померкнет в десять вечера

В ночь на 11 января случится лунное затмение. Знатоки из интернета успели заметить, что затмение совпадает с полнолунием, и сделали из этого далеко идущие выводы. Спешим просветить знатоков: лунное затмение всегда совпадает с полнолунием. Более того, момент максимальной фазы затмения – это и есть точный момент полнолуния. Почему так? Во время лунного затмения Земля закрывает собой Солнце, и Луна попадает в тень Земли. Чтобы такое случилось, Солнце, Земля и Луна должны встать в одну линию (именно в этой последовательности). А это и есть полнолуние. С Луны, напротив, Земли не видно, она слишком близко к Солнцу и повернута к Луне темной, ночной стороной. Для лунного наблюдателя Земля наезжает на Солнце, и происходит… правильно, солнечное затмение Землей, видимое на Луне! То есть, пока мы тут готовимся к лунному затмению, лунные жители (которых нет) готовятся к солнечному.

Зимой полная Луна в наших широтах восходит рано и поднимается высоко, а заходит поздно. Так что мы увидим затмение во всей красе. Почему так – тоже несложно понять. Полная Луна как бы повторяет пусть Солнца в противоположный сезон года. То есть полная Луна в январе ходит по небу так, как Солнце в июле. А в июле Солнце чуть зайдет – и сразу назад восходит. Точно так же выедет себя и зимняя полная Луна.

Начните наблюдать затмение сегодня около 20 часов по московскому времени. Если у вас время не московское, просто учтите разницу, скажем, если оно вперед на три часа от Москвы – это 23 часа по вашему времени. Лунные затмения происходят для всех жителей Земли одномоментно, то есть что в Москве, что в Новосибирске вы начнете наблюдать одновременно, только часы будут разное показывать. В этом отличие лунных затмений от солнечных. Лунное затмение видно, если на небе видна Луна, и все тут. Почему так – интуитивно понятно. Луна попала в тень Земли, и неважно, с какой позиции вы на это смотрите, хоть с МКС, она будет в тени.

В 22 часа по московскому времени затмение достигнет максимальной фазы, а в полночь по Москве все закончится. Для наблюдений – если нет ничего, то достаточно «ничего», то есть собственных глаз. Есть бинокль – хорошо, телескоп – еще лучше. Можно сфотографировать, но «мыльницы» не подойдут, Луна окажется слишком мелкой. Нужен телеобъектив от 200 миллиметров. Только подберите выдержку. Луна – яркая, не надо ее «пересвечивать». А фокус навести проще простого. В телеобъектив фотоаппарата на Луне прекрасно видны крупнейшие кратеры, по ним и наведитесь.

К сожалению, это затмение будет полутеневым. Луна попадет не в тень Земли, а в полутень. Поэтому она померкнет не очень сильно, и не покажет красок. Тень Земли причудливо окрашена, в основном в коричневые оттенки. По оттенку тени, кстати, научились понимать, как в целом Земля себя чувствует. Если атмосфера грязная, много лесных пожаров, были извержения вулканов – тень Земли в проекции на Луну будет темной, неприятной. Но полутень – просто серая, и около половины десятого вы заметите, что Луна как бы потускнела с нижней стороны. Около десяти она заметно станет темной и как бы прибитой. Поскольку более ярких затмений в этом году не будет, не стоит пренебрегать и таким явлением.

Многие спрашивают, что такое «тень» и «полутень». Возьмите мячик. В темной комнате зажгите лампу. Приблизьте мячик к стене. Он даст четко очерченную тень. Вот, это и есть тень. Теперь отодвиньте мячик от стены. В центре осталась тень, а по краям появился серый ореол. Это – полутень. Она получилась, потому что лампа – не точечный источник света. Точно так же и Солнце – далеко не точечный источник, и оно дает такой же ореол. А вот звезды – это абсолютные точки (очень уж они далеки, дисков их не видно), поэтому у них нет полутени, только тень. И как же выглядит полутеневое затмение с Луны? Как солнечное, но Земля закроет диск Солнца не полностью. С Луны, таким образом, этой ночью будет видно частное затмение Солнца.

В древности затмениям приписывался астрологический смысл, да что в древности: откройте интернет, там будет очень много всего про астрологическое значение этого затмения. Но нам кажется, что лучше самим пронаблюдать это интересное явление, сфотографировать, поделиться картинками в соцсетях, а потом уж толковать, кому как нравится: или астрономически, или астрологически.

Лунное затмение 10 января 2020.

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