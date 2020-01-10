Синоптики объяснили, почему в России в этом году не будет настоящей зимы

Позади декабрь и почти половина января, а на значительной части территории России зимы еще не видели. Чем объяснить небывало теплую погоду? Глава ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин полагает, что это связано с ослаблением «сибирского максимума». Так называют обширную область высокого давления, которая из-за сильного охлаждения материка устанавливается в течение зимнего периода над Сибирью, Красноярским краем и Якутией. Сибирский максимум это один из центров, который традиционно определяет погоду в этой части планеты. Однако в последние десятилетия в связи с глобальным потеплением Сибирский максимум утратил былую мощь. Начиная с нулевых годов его влияние западнее Урала ощущалось уже не каждую зиму.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Нынешний год отличается тем, что Сибирский антициклон сформировался не над Сибирью, а ближе к границам Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья, там морозы доходят до минус 25-30 градусов, - объясняет Юрий Варакин. - В результате холодные воздушные массы уходят в Канаду и на Аляску. Например, в Квебеке (а это широта Крыма) морозы до минус 20 градусов и снегопад. А циклоны, несущие атлантическое тепло, свободно движутся через Урал.

Откуда берутся эти циклоны, гуляющие по просторам России? Они как раз рождаются в результате столкновения холодного воздуха, проникшего на восток Канады, и теплого морского течения Гольфстрим. Из-за такого соседства рождаются очень мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров, которые через Северное море, Британские острова и страны Балтии несут тепло на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на европейской части России температура по прежнем будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов. По мнению Евгения Тишковца ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС, в дальнейшем зима будет понемногу отвоевывать свои позиции. В субботу и воскресенье на северо-востоке Московской области будет небольшой минус. А на границе Владимирской и Новгородской области ожидают -5...-10. Но похолодание будет медленным и слабым. Снег начнет накапливаться, но даже в феврале высота сугробов не превысит 15-20 сантиметров. А конец января и февраль согласно долгосрочным прогнозам будут теплее климатической нормы, как минимум, на 3-4 градуса.

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