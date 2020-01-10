2020-01-10T17:47:44+03:00
Звезды

Неожиданно: Александр Ревва женился в четвертый раз

Шоумен устроил своей избраннице романтическую свадьбу на Мальдивах [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Александр Ревва устроил своей любимой романтическую церемонию на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Александр Ревва устроил своей любимой романтическую церемонию на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Александр Ревва женился в четвертый раз, причем на одной и той же женщине — собственной жене и матери своих детей Анжелике. Шоумен, выступающий в образе Артура Пирожкова, устроил для своей избранницы романтическую свадьбу на Мальдивских островах. Кадрами красивой свадебной церемонии артист поделился в Инстаграме. Позже свадебные снимки опубликовала и Анжелика.

- Я стала твоей женой уже в четвертый раз, - написала она.

angelikarevvaangelikarevva
Я стала твоей женой... уже в четвёртый раз 07.01.2020
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А Ревва просто прокомментировал кадры бракосочетания строчкой из песни Артура Пирожкова: «Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться».

Супруги устроили символическое бракосочетание прямо на пляже отеля Fairmont Maldives, в котором они отдыхают. На церемонии присутствовали только самые близкие — дочери пары тринадцатилетняя Алиса и шестилетняя Амелия. Праздник выдержали в белых тонах: и сами супруги, и их дочки были одеты в светлые наряды. После бракосочетания шоумен станцевал танец жениха под бой барабанов местных музыкантов.

Шоумен и его жена Анжелика поженились в четвертый раз. Фото: Инстаграм.

Шоумен и его жена Анжелика поженились в четвертый раз. Фото: Инстаграм.

Оказывается, устраивать символические бракосочетания уже стало семейной традицией пары. Благо, на Мальдивах это популярная опция для туристов. Местные отели предлагают гостям провести брачную церемонию в среднем за 700 долларов. Причем ее с удовольствием устраивают как еще не расписавшиеся пары, так и супруги с солидным семейным стажем — чтобы, так сказать, освежить чувства.

Александр Ревва танцует брачный танец жениха на Мальдивах.

Александр и Анжелика познакомились в 2004 году в ночном клубе. Ревва уже тогда был популярным квн-щиком, но девушка не отнеслась к нему серьезно, решив, что он слишком легкомысленный. Роман пары развивался по переписке, причем на тот момент Александр уже жил в Москве, а Анжелика — в Краснодаре. Влюбленные поженились в 2007 году, а через несколько месяцев родилась их старшая дочка. Младшая дочь пары появилась на свет в 2013 году.

На церемонии присутствовали только дочки пары. Фото: Инстаграм.

На церемонии присутствовали только дочки пары. Фото: Инстаграм.

Ревва — один из самых успешных артистов российского шоу-бизнеса, и вполне может позволить себе играть хоть три свадьбы в год. За одну только минувшую новогоднюю ночь он заработал 200 тысяч евро. Такой гонорар артисту заплатил один из столичных ресторанов, расположенный в «Москва-Сити». Впрочем, жена шоумена тоже без дела не сидит: Анжелика — дизайнер, она создала собственный бренд детской одежды. Ее любимыми моделями стали собственные дочери. Супруга шоумена снимает их в рекламе и привлекает к модным показам на подиуме.

arthurpirozhkovarthurpirozhkov
Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться... #семьяРА #свадьбааааа
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ИСТОЧНИК KP.RU

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