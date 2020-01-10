2020-01-10T22:12:41+03:00
Экономика

Опубликована деловая программа Российского инвестиционного форума

Мероприятие с участием Дмитрия Медведева состоится в Сочи 12–14 февраля
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Подробная программа Форума размещена на официальном сайте мероприятияПодробная программа Форума размещена на официальном сайте мероприятия
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Дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства».

«В основе программы Российского инвестиционного форума ежегодно лежит обсуждение вопросов развития отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. Чтобы обеспечить устойчивый прогресс в каждом регионе, все эти составляющие должны работать слаженно, равномерно, без отставаний. Повестка Форума затронет не только эти аспекты – состоятся дискуссии по вопросам здравоохранения, социального развития, молодежного предпринимательства», – сообщил советник президента России, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

В треке, посвященном региональному развитию, состоятся деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

Во время дискуссий о цифровой трансформации экономики рассмотрят такие вопросы, как обработка и хранение данных в России, цифровая инфраструктура городов, развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность, роль новых технологий в повышении производительности труда.

Участники сессий, посвященных развитию человеческого капитала, обсудят демографические диспропорции между крупными городами и регионами, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.

Подробная программа Форума размещена на официальном сайте мероприятия: rusinvestforum.org.

Оператором Российского инвестиционного форума является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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