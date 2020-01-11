«В Новый год с новым лицом»: 72-летнюю Татьяну Васильеву снова заметили в клинике

Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» сделала первую пластику ещё в 90-х.

Подправила овал лица, удалила грыжи под глазами, которые придавали ее облику усталость. Затем в нулевых артистка сделала себе подтяжку шеи и снова подкорректировала овал лица.

Звезда не скрывает, что выглядит намного моложе своих лет, поскольку регулярно посещает хирургов и косметологов.

72-летнюю Татьяну Васильеву снова заметили в клинике

- Я иногда еду в метро, ищу женщин моего возраста и размышляю, как бы я могла выглядеть. Понимаю, что у меня профессия специфическая, а другим и в голову не приходит, да и потребности такой нет. Но что возможности у них нет, я никогда не поверю! Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить, - рассказывала актриса.

Перед Новым годом Татьяна Васильева снова появилась в клинике. Однако на сей раз актриса наведалась к косметологу Александре Гурьяновой.

Татьяне сделали специальные инъекции для восполнения утраченных объёмов лица и устранения мелких морщин.

В Новый год с новым лицомФото: другой источник.

- Я даже ничего не говорю врачам, они знают мое лицо. Абсолютно доверяю их рукам,-говорит в соцсетях Татьяна Васильева.

Просто прихожу и говорю: «Люди добрые, помогите».

Мне нужно было, чтобы я узнаваема и чтобы зрители не пришли в ужас от моего рта.

Пока я довольна результатом.

Чем раньше вы, девушки, начнете ходить к косметологу, тем позднее вам понадобится хирургия, - убеждена актриса.

А вы согласны с Татьяной Васильевой?

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