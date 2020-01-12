2020-01-12T14:29:42+03:00
Звезды

Пелагея впервые прокомментировала развод: «Это нерадостная история»

Певица рассказала, как она переживает расставание с мужем Иваном Телегиным
Ирина СУХАНОВА
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Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным.Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В декабре стало известно о разводе Пелагеи и Ивана Телегина: в Инстаграме певицы появилось короткое сообщение о том, что они с мужем действительно решили расторгнуть брак. Ни 33-летняя артистка, ни 27-летний хоккеист не называют причину разрыва, однако, по данным СМИ, спортсмен ушел к другой женщине. Его новой избранницей стала владелица турфирмы Мария Гончар – их совместные снимки с Телегиным уже появились в прессе. До недавнего времени Пелагея не комментировала свой развод, но теперь решила рассказать о том, как он проходит. Ведь супругам есть, что делить: у них подрастает двухлетняя дочь Таисия.

- Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы – это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились, - рассказала Пелагея в программе «PROновости» телеканала Ю. - Слова мы оба умеем держать. Самое главное, что у нас есть – это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно.

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Новая избранница хоккеиста провела новый год с родными в Нижневартовске
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Неизвестно, кого певица имеет в виду под третьими лицами – возможно, новую избранницу мужа, которая может давить на него. По слухам, Иван Телегин и Мария Гончар уже поселились под одной крышей. Хоккеист оставил Пелагее и дочери дом, в котором они жили вместе. Спортсмен будет полностью обеспечивать дочь (нападающий клуба КХЛ ЦСКА зарабатывает около 100 млн рублей в год).

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Мария - владелица турфирмы
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Новая избранница хоккеиста родом из Нижневартовска. Новогодние каникулы Мария провела в родном городе вместе с родителями. Иван Телегин – со своими родными. В новогоднюю ночь хоккеист опубликовал в Инстаграме снимок со своей мамой и дочкой Таисией, поздравив подписчиков с праздником.

Пелагея же в Новый год много работала. Весь конец прошлого года она провела на гастролях, отрабатывая концерты по всей России, от Краснодара до Владивостока.

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С Наступающим Новым Годом ! Всем Добра в Новом Году
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Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем тогда удалили свои аккаунты из Инстаграма. На решение пары временно исчезнуть из соцсетей, вероятно, повлиял тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью – это бурно обсуждалось в Интернете. В начале февраля 2016 года бывшая девушка Телегина Евгения родила от него сына Марка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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