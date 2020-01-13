2020-01-13T14:07:37+03:00
Звезды

Бузова обогнала Бибера и Кардашьян в Инстаграм по числу новых подписчиков

Певица и телеведущая вернула статус самой популярной персоны соцсетях
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Сейчас на певицу и телеведущую подписано в этой социальной сети более 18,6 миллионов людейСейчас на певицу и телеведущую подписано в этой социальной сети более 18,6 миллионов людейФото: Личный архив
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Теледива Ольга Бузова снова стала самой популярной на территории России и всего СНГ персоной в Инстаграм.

Сейчас на певицу и телеведущую подписано в этой социальной сети более 18,6 миллионов людей.

Артистка даже обогнала звезду мирового бокса Хабиба Нурмагомедова, набравшего наибольшее количество подписчиков во время скандального боя с Конором Макгрегором. Кстати, за жизнью Ольги Бузовой следит даже больше людей, чем за Мадонной, Пэрис Хилтон, Кайли Миноуг, Элтоном Джоном, Сарой Джессикой Паркер и многими другими мировыми звёздами.

Заметим, что Ольга является единственной российской персоной, попавшей в мировой чарт по количеству подписывающихся за один день. В начале января на Бузову в Инстаграм за сутки подписалось более 90.000 человек. Теледива обгоняла по количеству подписывающихся Ким Кардашьян и Джастина Бибера.

Бузова обогнала Бибера и Кардашьян в Инстаграм

Бузова обогнала Бибера и Кардашьян в Инстаграм

Впрочем, Ольга уже не первый год подряд попадает в топ-10 мирового чарта Инстаграм по просмотрам сторис и суммарному количеству лайков в этой социальной сети. Отметим, что всего подписчиков в социальных сетях (VK, Tiktok, Facebook, Like, YouTube) у Ольги Бузовой уже перевалило за 25 миллионов пользователей.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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