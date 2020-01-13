Вячеслав Никонов о ситуации в Абхазии: «К началу курортного сезона - уже в марте - сезон политический закончится»

- Вячеслав Алексеевич, доброе утро! С днем российской прессы вас!

- И вас тоже! Поздравляю от всей души!

- В Абхазии опять курортный сезон сменился на политический. В республике снова оппозиционеры штурмуют административные здания. С чем, на ваш взгляд, сегодняшний кризис связан?

- Ну, абхазский кризис, он перманентен. Там множество политических сил, которые находятся в постоянной борьбе. Достаточно нестабильная социально-политическая ситуация, экономика далеко не в лучшем состоянии, поэтому там есть очень серьезные противоречия и много соревнующихся друг с другом элитных групп. Конкретный кризис января нынешнего, 2020 года– это последствия сентябрьских выборов ( 2019 года), когда Рауль Хаджимба одержал победу над Алхазом Квициния с перевесом меньше, чем в один процент голосов, и это вызывало вопросы к легитимности всей избирательной системы и самого президента. То, что это выплеснулось сейчас, ну, говорят, что это случайность. Там было убийство трех человек, среди задержанных оказался охранник Хаджимбы и, соответственно, это вызвало недовольство народа. Хотя, честно говоря, я не верю в спонтанные протесты. Ясно, что они готовились. Ясно, что оппозиция достаточно серьезно стоит на ногах в Абхазии, поэтому ничего такого удивительного нет. Но все закончилось спокойно, по крайней мере, на данном этапе. И российское влияние оказалось серьезным. Владислав Сурков, помощник президента России, своим визитом расставил все точки над «и». И вернул все как бы в исходное положение. Повторные выборы в марте, думаю, создадут новую власть, которая будет более устойчивой.

- Владислав Сурков уже не первый кризисный раз туда приезжает. Это уже становится традицией. И после его визита какие-то финансовые вливания в республику начинаются. У вас нет ощущения, что политические акции как раз и направлены на то, чтобы финансовая помощь России абхазам была более, на их взгляд, существенной?

- Я думаю, финансовых вливаний хочет любой политик, и каждый абхазский тоже. То, что Сурков ездит в Абхазию, занимается ею, это понятно, потому что это входит в круг его должностных обязанностей. То есть, он как раз занят своей обычной работой. Там на самом деле очень много было разговоров о возможном внешнем, западном следе: и украинском следе, и о грузинском следе… Я не исключаю, что на этой арене действительно играют самые разные политические игроки. Конечным, конечно бенефициаром в этом случае выступают США, которые, как известно, финансируют революционеров и в Грузии, и на Украине, причем, они уже профессиональные революционеры, действующие в глобальном масштабе, что показало их участие и в гонконгских событиях. Я уверен, что и украинские, и грузинские визитеры отметились и в абхазских событиях. Но, честно говоря, все эти усилия, на мой взгляд, обречены на неудачу, потому что при любом исходе выборов в Абхазии там к власти придет политик, который будет ориентироваться в гораздо большей степени на Москву, чем на Тбилиси. Это очевидно. Потому что население и элита Абхазии не прогрузински настроены, это сто процентов. Они могут быть в большей или в меньшей степени настроены промосковски, они могут даже быть настроены антимосковски, но на самом деле альтернатив для развития Абхазии не так много и в этом регионе, конечно, Россия является более мощным игроком, чем все названные нами политические силы, включая даже и США.

Протестующие в президентском дворце.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Вы знаете, так традиционно сложилось, что я чуть ли не каждый год отдыхаю в Абхазии, причем, в санатории, который при СССР носил имя 17-го партсъезда. Вы там были хоть раз?

- Я там был в 1987 году.

- Ну, оттуда буквально прошлым летом Ленина убрали - помните, был такой монумент? У меня ощущение, что Абхазия так и осталась советской республикой. Там много русских, много пожилых абхазцев, у них ордена, медали отцов, дедов… Там все говорят по-русски, нормально к русским относятся… А с другой стороны - такой разгул демократии, скажем так.

- Понимаете, Советский Союз тоже ведь был разный. Вспомните страну конца 80-х годов. Тогда у нас был такой разгул плюрализма, что не дай Бог. Я думаю, Абхазия как-то задержалась на этом этапе конца 80-х – начала 90-х годов, когда еще не двинулась сильно вперед по пути постсоветского развития в экономическом плане и в социальном, но политически там действительно сложилась очень серьезная плюралистическая система. Во многом это объясняется и относительной слабостью собственно государственности абхазской, потому что, когда есть структурированная государственность, как правило, многопартийность не возникает. Во всех развитых странах все-таки малопартийные системы. Есть двухпартийные, трех, четырехпартийные системы. Но не 200 партий, как было у нас в начале 90-х. И как нечто подобное сложилось в Абхазии ( в реестр министерства юстиции республики с населением около 250 тысяч человек включено 14 партий и общественно-политических движений - А.Г.), это, в общем, свидетельство юности демократии. Абхазия находится на раннем этапе демократического развития и я уверен, что политические силы там будут структурироваться.

- То есть, мы им поможем повзрослеть?

- Ну, насколько можно помочь другим определить собственную судьбу. Россию все время обвиняют в том, что она вмешивается в дела соседних государств. Но я считаю, что как раз не вмешиваемся и, может быть, напрасно, потому что иногда это нужно делать – надо помогать, в том числе, выстраивать государственные институты.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

- Вячеслав Алексеевич, как вы считаете, с ближневосточным кризисом – я имею в виду конфликт между Ираном и США – это не связано?

- С одной стороны, я не вижу никаких внешних связей. С другой стороны, все в мире взаимосвязано и, естественно, идет геополитическое соперничество. США изо всех сил стремятся удержать свою глобальную гегемонию, но это становится делать все сложнее и сложнее. Мы видим, даже в Иране США повели себя очень нетипично для Соединенных Штатов, Трамп просто проглотил удар иранцев по американской базе в Ираке. Даже если США были предупреждены и все спрятались, жертв и существенных материальных потерь не было, тем не менее, конечно, в любые прежние времена США бы непременно ответили обстрелами. На сей раз ответа не было.

- Значит, все-таки американцы не имеют отношения к абхазским событиям?

- США играют на всех досках без исключения – и на абхазской доске тоже. Это игры слабеющей сверхдержавы, которая пытается все-таки сохранить свое влияние, в том числе, нанося ущерб тем центрам силы, которые им не подконтрольны. Россия и ее союзники, партнеры – это естественные мишени для американской политики. Абхазия – это тоже неподконтрольный центр силы. Тем более, что это государство, признанное нашей страной, но не признанное Соединенными Штатами.

- Будем надеяться, что к началу курортного сезона, а путевки в абхазские санатории уже скоро начнут раскупать, ситуация в республике опять стабилизируется.

- Вы знаете, при всем плюрализме политической системы Абхазии, все политики сходятся в том, что курортный сезон – это святое. Это то, что кормит Абхазию, поддерживает ее экономику и поэтому я абсолютно уверен, что к началу курортного сезона там политически все будет спокойно и отдых отдыхающим будем обеспечен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754278" frameborder="0"></iframe> Протестующие у резиденции президента в Абхазии.Владимир ВОРСОБИН

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