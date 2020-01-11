Трагедия "Боинга": три версии, почему Иран сбил украинский самолет

ОШИБКА РАСЧЕТА

Эту причину уже официально назвал иранский Генштаб и, казалось бы, этим уже снял все другие конспирологические версии. Но не все так просто. Дело в том, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» может вести огонь своими 8 ракетами как в ручном режиме, так и автоматическом. И вот здесь еще предстоит понять, кто ошибся — люди или техника. К тому же весьма странно, что расчет (автоматическая система управления огнем) открыл огонь по уходящей от аэродрома цели. А это уже совсем иная ситуация, чем если бы украинский лайнер был принят за атакующий аэродром боевой самолет или даже за американскую ракету. К тому же на радаре «Тора» нельзя было не отличить гигантский Боинг от трехметровой ракеты или же десятиметрового истребителя. Здесь стоит обратить внимание и на другое: «Тор-М1» (30 установок) состоит на вооружении не иранской армии, а Корпуса стражей исламской революции. А в его формированиях профессиональная подготовка воинов ПВО, мягко говоря, всегда желала лучшего. Во всех этих моментах и предстоит разобраться международной комиссии специалистов.

«Тор-М1» может вести огонь своими 8 ракетами как в ручном режиме, так и автоматическом. Фото ТАСС/ Сергей Савостьянов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

ЛАЙНЕР НЕ ОТВЕТИЛ?

У зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» есть специальная система подачи сигналов опознавания «свой-чужой». И если экипаж Боинга по какой-то причине «забыл» включить ответчик, то расчет комплекса либо сам принимает решение на открытие огня «в ручном режиме», либо за него это в автоматическом режиме делает сама боевая техника. И такую ситуация пока тоже нельзя исключать.

Пррбитая обшивка самолетаФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Иранские спецслужбы пока не исключают и такую версию. Это мог сделать как офицер, не разделяющий политику власти, так и специалист, подкупленный иностранной разведкой.

Так что вопросов без ответов еще много. Очень возможно, что кое-что (или многое) поможет прояснить черный ящик, обнаруженные на месте катастрофы.

Жертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человекФото: REUTERS

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