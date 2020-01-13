2020-01-13T14:20:33+03:00
Звезды

Шрама не будет: После аварии в центре Москвы Ренате Литвиновой пришлось зашивать лицо

Пластический хирург Теймур Кулиев рассказал «КП» подробности
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Актриса сообщила, что после аварии ей пришлось зашивать подбородокАктриса сообщила, что после аварии ей пришлось зашивать подбородокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Итак, вечером в воскресенье, 12 января, в центре Москвы «Мерседес» сбил известную актрису Ренату Литвинову. Звезда «Границы» и «Жмурок» переходила по «зебре» дорогу на Тверском бульваре и вдруг в нее врезалась иномарка. За рулем сидела девушка, которая тут же сама позвонила в полицию. Люди из близкого окружения артистки заявили kp.ru, что Литвинова не получила никаких серьезных повреждений. Однако, как оказалось, это не совсем так.

«Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, - написала актриса у себя в Instagram. - Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Также она сообщила, что после аварии ей пришлось зашивать подбородок. По словам Ренаты Литвиновой, в этом ей помог пластический хирург Теймур Кулиев.

- Мы давно знакомы с Ренатой и сразу после аварии она мне позвонила, - подтвердил «Комсомольской Правде» сам Теймур Кулиев. - Я был за городом, но, конечно, сразу выехал в Москву. Рената уже ждала меня в клинике. У нее было рассечение мягких тканей на подбородке. Я зашил.

- Шрама не останется?

- Я все-таки пластический хирург с более чем двадцатилетним стажем и надеюсь, что шрама не будет, - улыбается специалист. - В любом случае, дальше Ренату должны вести другие специалисты.

В полиции сообщают, что на 28-летнюю Ольгу Чуйко, сидевшую за рулем «Мерседеса», составлен административный протокол за непропуск пешехода. Ей грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

По закону Рената Литвинова может обратиться в суд с гражданским иском, чтобы компенсировать расходы на лечение. (Повреждение-то в итоге все-таки было!). Но сама актриса пока в суд идти не собирается.

- Это пока не обсуждается, - сообщила «КП» ассистент актрисы Александра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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