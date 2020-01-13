Почему дорожает сотовая связь

Сотовая связь в России становится дороже. Это уже не предсказания на кофейной гуще экспертов, а реальность. «Мегафон» повысил стоимость тарифов с понедельника 13 января, «ВымпелКом» (это юридическое лицо «Билайна») сделает то же самое 16 января.

В первую очередь раскошелиться придется обладателям так называемых архивных тарифов — то есть тех, на которые заводились несколько лет назад, и перейти на которые сейчас нельзя. Зато оператор может по своему усмотрению менять условия тарифа.

- Наибольший рост расходов на связь ожидает абонентов с тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц, - считают в информационно-аналитическом агентстве Content Review. - А вот траты пользователей минимальных и социальных тарифов вряд ли вырастут выше инфляции.

Интересно, что компании по-разному объясняют повышение цен. В «Мегафоне» говорят, что все дело в росте потребления услуг абонентами. А вот «Вымпелком» кивает на новые требования законодательства.

Речь о в первую очередь о так называемом «пакете Яровой» - законы антитеррористической направленности, которые среди прочего обязывают операторов связи хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Для этого компания нужно новое оборудования, так как это невообразимое количество информации. Представьте, сколько сообщений в мессенджерах и соцсетях отправляют активные пользователи гаджетов! Операторы оценивали свои затраты на закупку аппаратуры в 40-50 миллиардов рублей.

- Не стоит забывать об отмене в 2019-м внутрисетевого роуминга, то есть теперь внутри страны звонки и сообщения будут стоят для абонента одинаково, не важно, в каком он регионе. Кроме того, постоянно идут разговоры об отмене роуминга с Белоруссией, - напоминают в Content Review. - Так что за эти «бесплатные» услуги, которыми пользуются примерно 20% абонентов, будут платить все.

Агентство предсказывало в декабре рост цен на услуги мобильной связи на 18%. Пока до таких цифр далеко — все-таки о планах не объявили две компании из «большой четверки», МТС и «Теле2». Но судя по всему, операторы настроены серьезно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что подорожает с Нового года: Белая Крыса придет за вашим кошельком

СОТОВАЯ СВЯЗЬ: Ну, за суверенный Рунет!

Эксперты расходятся во мнениях: кто-то пророчит подорожание на 10%, кто-то на 17 - 18%, а кто-то и на все 25%. Причины - расходы на реализацию «закона Яровой» и закона об устойчивом Рунете. Как считают аналитики, сотовые компании также будут пытаться компенсировать снижение доходов из-за отмены роуминга внутри страны. (подробности)