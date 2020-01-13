Абхазия все-таки свергла своего президента

Хотя... Такое разве можно назвать революцией?

Представьте. Зимний сухумский вечер. Бормочет море, шелестит дождь. У президентского дворца, захваченного оппозицией, тишина. Половина восставших разъехалась по домам. Воскресение - день поминок. (У любого абхаза столько родственников, что он пятую часть жизни проводит среди фамильных застолий и красивых кавказских тостов).

Ты тихо гуляешь по набережной Сухума мимо своей гостиницы, размышляя – сколько протянется абхазский Майдан? Неделю? Месяц? Два?

И вдруг у твоей гостиницы появляется помощник президента России Владислав Сурков.

Просто появляется и все.

Ты столбенеешь. Все вокруг столбенеет.

«САМ!» «ПРИЕХАЛ!»

И с этого мига, словно по щелчку чьих-то колдовских пальцев, все в Абхазии закружилось, завертелось и стремительно покатилось куда-то...

«Объект вошел» - хрипит рация у … «обычного прохожего».

Несколько милиционеров мгновенно перегораживают улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754224" frameborder="0"></iframe> Администрация президента Абхазии.

Из-под земли вырастает группа абхазов, которая обступает гостиницу и пчелиным роем жужжит: «Сурков!», «Сам!», «Приехал!». В то же мгновение (клянусь!) из темноты выныривает толпа в человек 200 – все сплошь молодые, спортивные. Они беззвучно маршируют мимо меня в сторону Красного моста. Завыли сирены. И мои журналистские инстинкты тоже. Запахло хорошей дракой...

Бросив полный священного ужаса взгляд на черный лимузин с дипномерами (ждущий Суркова?), бегу за марширующей толпой, на ходу соображая – куда? Что там - за этим Красным мостом?

Ах да... Резиденция, где сейчас скрывается полусвергнутый президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Разграбленный кабинет президента.Фото: Владимир ВОРСОБИН

ПРЕДАННЫЙ СВОИМИ

Тяжело наблюдать за агонией, еще недавно всемогущих президентов. Как они нелепо хватаются за ускользающую власть, что только множит число предателей. Несколько дней Рауль Хаджимба пытался собрать свой митинг, обзванивал сторонников, просил... Но к местной Филармонии пришли лишь пара сотен людей и, потоптавшись, просто разошлись по домам. Рауля предали депутаты, которым он покровительствовал, министры, которых он назначил...

Да что там министры. Не удавалось найти вообще никого, кто мог сказать о президенте хоть что-то доброе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753823" frameborder="0"></iframe> "Надо стоять до конца". Оппозиция страны требует отставки президента Хаджимбы.Абхазская оппозиция намерена добиваться отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

Глава предвыборного штаба Хаджимбы, вице-премьер Даур Ашба на звонок с просьбой прокомментировать начавшийся в Абхазии бардак, ответил, что в отъезде и отправил к пресс-секретарю.

Пресс-секретарь не подняла трубку. Остальные мудро отказались говорить.

«Вовремя предать - это не предать, а предвидеть,» - помню, пророчески говорил один из героев рязановского «Гаража».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753761" frameborder="0"></iframe> В Абхазии начались переговоры с оппозицией, взявшей президенсткую администрацию штурмом.

Верными президенту остались только эти мужики - пара сотен подразделений охраны, которые затравлено смотрели на нас через решетку резиденции.

Революционеры подошли к ее воротам и тоже встали. Глаза в глаза.

Ни звука. Полное молчание.

Я бывал в этой резиденции. Взять ее штурмом сложно. От хорошо укрепленных ворот придется бежать еще пару километров в гору под перекрестным огнем, а рядом с президентом, похоже спряталась вся абхазская армия.

Да и горстку митингующих можно было развеять по сухумскому бризу одним отрядом ОМОНа за пору минут...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754226" frameborder="0"></iframe> В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

Но это Абхазия. Причем тот день, когда кто-то, как мы помним, щелкнул пальцами...

- Граждане, - заорал мегафон из резиденции. - Разойдитесь.

- Хрен тебе, – ответили протестующие.

- Если разойдетесь, Хаджимба подпишет отставку, – вкрадчиво предложил мегафон.

- Пошел ты! – вынесла встречное предложение толпа и опасно сгустилась у ворот.

Вдруг. Автоматная очередь. Потом еще...

В воздух, к счастью! Крики. Радость. Потому как мегафон, помолчав, сообщил: «Президент подал в отставку».

Через три минуты две сотни человек спокойно растворились в темноте. Все. Революция в Абхазии состоялась.

Заявление Хаджимбы об отставке.Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЗА ЧТО СКИНУЛИ ХАДЖИМБУ?

Не такой уж простой вопрос, как кажется.

Положа руку на сердце - захвативший силой власть в 2014-м, Рауль был самым обыкновенным президентом. Таких на просторах СНГ пруд пруди.

Да, обещал слишком много. Но, кто ж так не делает? Правда, такое прощают президенту сильному. А Рауль, как считает почти вся Абхазия, слаб. Это, похоже, быстро поняла и Москва. Она ценой неимоверных усилий, например, смогла продавить создание межгосударственного Координационного центра МВД, как один из этапов внедрения российских силовиков в эту удивительную страну, но в итоге... не получилось ничего.

Разве что один из местных воров в законе в кафе избил русского сотрудника центра, что только подчеркнуло отношение абхазской власти к потугам Москвы. Дело на вора возбуждать не стали, а абхазы тот позорный случай запомнили.

Хаджимба не захотел (или не смог) защитить даже собственного вице-президента, которого тоже побили какие-то влиятельные люди. Не добившись наказания обидчиков, вице-президент подал в отставку...

Тут придется признать, что последние годы в Абхазии были переполнены загадочными убийствами, похищениями, взрывами машин. Словно страна тихо сползала к настоящей, уже бандитской анархии.

Кроме того Хаджимба беспрестанно тасовал правительство, в особенности силовиков, из-за чего по республики ползли черные слухи.

Например, появится на посту главы МВД ретивый министр, через неделю – чуть ли не все местное ГАИ с начальниками во главе стоят на дорогах и взяток... не берут. Даже по-братски. Даже по-соседски... Месяц. Два. Три.

Оппозиционеры в захваченном президентском дворце.

Министра отправляют в отставку. Потому, что – шепчет народ, - слишком честный, бизнесу дорожному помешал...

А тут и разочарованная Москва, снижает дотации республике, денег становится меньше.

И даже выигрыш Хаджимбы президентских выборов в августе 2019-го стал причиной для дополнительной ненависти. Вопреки очень странной статье местной Конституции, Рауль набрал чуть больше своего соперника (на 700 голосов), но меньше половины от всех голосующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753761" frameborder="0"></iframe> В Абхазии начались переговоры с оппозицией, взявшей президенсткую администрацию штурмом.

Положенные в таком случае перевыборы Рауль проводить не захотел и просто объявил себя президентом.

Но что интересно - погубило его вовсе не это. Последней каплей стала одна нелепейшая история...

ВСЯ ВЛАСТЬ — «АВТОРИТЕТАМ»?

К тому, что настоящей, повседневной Абхазией правят смотрящие и восемь воров в законе, здесь относятся без нашего среднерусского драматизма. Спокойно.

- И у вас в России есть воры, - доказывал мне в разграбленном кабинете президента Абхазии один из революционеров. Он заметил на моем лице при слове «вор» брезгливую гримасу и кажется обиделся.

- Потому что в любом государстве мало справедливости, – учил он. - Вот, к примеру, мой родственник совершил преступление. Мне его отдать милиции? Чтоб он сел в тюрьму? И вышел совсем испорченным? Я лучше его вору отдам. Тот с ним поговорит, и тот никогда за старое не возьмется.

- Почему?!

- Иначе опустят, – пожимает плечами. – Здесь этого очень бояться – он станет изгоем.

Скоро и я стал понимать романтику абхазской жизни, не изумляясь ежеминутно.

- Что-то я нашего смотрящего не вижу, - говорит мне, например, мой знакомый из Гагр. - А у меня дело к нему – может поможет.

- Так к вору иди, - советую. - Он дома?

- А где ему быть – вор дома сидит. Но просьба пустяковая, чего такого важного человека тревожить...

И вот в конце прошлого года посреди народно-блатной идиллии происходит загадочное убийство, которое рушит все планы Хаджимбы.

Выигрыш Хаджимбы президентских выборов в августе 2019-го стал причиной для дополнительной ненависти. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

После расстрела в сухумском кафе молодых воров Хасика и Асика, люди вдруг вспомнили – а ведь хорошие, добрые были законники, человечные.

- Абхазия стоит на пути наркотрафика между Россией и Грузией, - рассказали мне. - А эти воры боролись с наркоторговцами, защищая нашу абхазскую молодежь. И власти решили избавиться от Хасика и Асика. На кону были большие деньги...

Подозрения окрепли, когда был арестован один из киллеров – сотрудник охраны президента...

И тогда самые мощные фамилии Абхазии решают – с президентом Хаджимбой пора заканчивать. Убирать воров – это для Абхазии уже слишком.

И переполненная плотина недовольства слабым президентом рухнула, сметая власть как карточный домик.

Но даже после отставки Рауль Хаджимба теперь очень рискует. С него могут попросить...

Ведь оставшись на Родине экс-президенту придется жить в той стране, которую он построил.

В городе, где правит смотрящий. И его «справедливый начальник» – вор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Выборы нового президента Абхазии назначены на 22 марта. Временно исполняющим обязанности президента до выборов Народным собранием республики назначен премьер Абхазии Валерий Бганба.

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ПОРУГАННЫЕ ГОССВЯТЫНИ

Кабинет Президента Абхазии невелик (в России в таких ютятся руководители госконтор) и тщательно разграблен.

- Привет, - здороваюсь.

Из комнаты отдыха, откуда торчала свежесломанная мебель, выглянули два свирепых мятежника.

- Революционный привет, мужики, – говорю. -Я так, посмотреть...

Молчат.

Оглядываюсь.

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