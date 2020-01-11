2020-01-11T21:49:08+03:00
В мире

Новые выборы или гражданская война: есть ли выход из политического кризиса в Абхазии

Центр Сухума постепенно превращается в стационарный и «долгоиграющий» Майдан
Владимир ВОРСОБИН
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Оппозицию сильно пугает перспектива новых выборов под контролем старого президентаОппозицию сильно пугает перспектива новых выборов под контролем старого президентаФото: REUTERS
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Абхазская революция становится все более непредсказуемой. Решение Верховного суда Абхазии отменить итоги августовских выборов президента 2019 года, которое, казалось, должно было обрадовать революционеров, похоже завело ситуацию в тупик.

В здании администрации президента Абхазии.

Сегодня представитель местного ЦИК заявил, что после объявления новых выборов (это случится не позднее ближайшего понедельника), формально действующий президент Рауль Хаджимба будет руководить страной еще как минимум три месяца.

Революционеры побаиваются, что после их ухода из центра Сухума на них будут возбуждены уголовные дела Фото: REUTERS

Революционеры побаиваются, что после их ухода из центра Сухума на них будут возбуждены уголовные делаФото: REUTERS

И хотя сейчас бежавший из своего дворца глава государства скрывается на госдаче, оппозицию сильно пугает перспектива новых выборов под контролем старого президента.

Штурм администрации президента Абхазии.

Во-первых, нет никакой гарантии, что Хаджимба при помощи админресурса снова не выиграет выборы. Благо, общество расколото в оценке происходящего и ближе к – «чума на оба ваши дома». Кроме того, революционеры побаиваются, что после их ухода из центра Сухума на них будут возбуждены уголовные дела, как им уже пообещал вице-президент Аслан Барциц.

Представители мятежников заявили, что здание правительства они не освободят до отставки ненавистного президента. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Представители мятежников заявили, что здание правительства они не освободят до отставки ненавистного президента. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Представители мятежников заявили, что здание правительства они не освободят до отставки ненавистного президента.

Как заявил «Комсомольской правде» депутат парламента Рауль Лоуа, если Хаджимба не подпишет отречение, никакого компромисса не будет. И даже срочно прибывший в Сухум заместитель секретаря Безопасности Рашид Нургалиев ситуацию не спасет.

Центр Сухума постепенно превращается в стационарный и «долгоиграющий» Майдан. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Центр Сухума постепенно превращается в стационарный и «долгоиграющий» Майдан. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Но президент проводит на госдаче совещание министров и глав районов и в изгнание не собирается.

Так центр Сухума тихо превращается в стационарный и «долгоиграющий» Майдан, с туманными перспективами избежать силового конфликта. А может быть и гражданской войны.

В Абхазии начались переговоры с оппозицией, взявшей президенсткую администрацию штурмом.

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Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции, приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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