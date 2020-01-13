Депутат, жену которого заказала соперница-директор школы: «Мы дружили, но с ее стороны начались какие-то странные порывы»

Следователи разбираются в деталях покушения на заказное убийство на почве ревности. Жертвой нападения вооруженного ножом преступника стала 34-летняя Светлана Хананашвили, жена муниципального депутата Михаила Хананашвили. Киллер подкараулил женщину у ее дома и несколько раз ударил в шею, область груди и живота. Светлана уже третий день в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», полиция задержала троих подозреваемых. Среди них оказалась директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова. В следствии рассказывают, что у нее были интимные отношения с Михаилом Хананашвили, а когда мужчина с ней порвал, она решила устранить соперницу. Двое других задержанных - бывшие ученики Масловой, 21-летний Николай Фролов и 20-летняя Ирина Погарченко. Их директор школы наняла для убийства Светланы.

Директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова

Сам Михаил Хананашвили отрицает, что они с Масловой были любовниками.

- У нас были близкие дружеские и деловые отношения, - заявил депутат kp.ru. - У меня была веб-дизайнерская фирма, я оказывал некоторые услуги по сайту школы. А позже меня по одному проекту кинул на деньги бизнес-партнер и Маслова мне на тот момент хорошо помогла. Она и сейчас является соучредителем фирмы, которую мы готовили к ликвидации. Когда со стороны Василисы дружба начала переходить в нечто большее, начались какие-то странные порывы с ее стороны, я постарался сделать так, чтобы осталось только деловое общение. Это было около двух с половиной лет назад. Мы продолжили общаться, но только по вопросам бизнеса.

Хананашвили уже рассказывал kp.ru, что в октябре 2018 года на его жену Светлану уже нападали.

Хананашвили уже рассказывал, что в октябре 2018 года на его жену Светлану уже нападалиФото: Личный архив

- Тогда неизвестный так же подкараулил ее около дома, нанес несколько ударов тупым предметом в голову. У Светы было сотрясение мозга. На тот момент я думал, что это как-то связано с моей депутатской деятельностью. Я тогда проводил свое расследование по коррупции в коммунальных службах. После нападения резко снизил градус, потому что за семью было страшно. А теперь я уверен, что то покушение тоже организовала Маслова. Наверное, она имела на меня какие-то виды.

- Она одинокая женщина?

- Нет, у нее муж есть. Но я с ним не знаком. Дети? Нет, детей у нее нет.

- Вы подозревали, что она может пойти на такой шаг?

- Нет. Хотя теперь, задним умом, мысли появляются. Например, последние пару месяцев я никак не мог с ней связаться - мне нужно был получить документы для ликвидации нашей фирмы. Но Маслова со мной не общалась. Я думаю, она заранее начала эту подготовку. Заказные убийства же с бухты-барахты не реализуются. Думаю, она уже тогда разработала этот план. Возможно, она рассчитывала, что после убийства нам все равно придется общаться из-за этих документов и она со мной сблизится.

На Светлану напали на улице ШверникаФото: Личный архив

По словам Михаила Хананашвили, с молодыми людьми, которых задержали вместе с Василисой Масловой, он так же знаком.

- Да, они оба учились у Василисы в школе. Оба иногородние. Школа «Русский Гарвард» - это пансион. Там в основном дети богатых родителей из регионов. То есть, родители где-то живут в провинции, зарабатывают деньги, шлют на обучение детей, которые учатся и живут в Москве. (На сайте школы указывается, что проживание в пансионе стоит от 20 тысяч рублей в месяц, само обучение - от 35 тысяч, - Авт.). Эти задержанные ребята после окончания школы остались в Москве и Маслова им много помогала, в том числе поступить в вузы.

Михаил Хананашвили считает, что молодые люди могли быть чем-то Масловой обязаны.

- Обоих она даже зарегистрировала в своей московской квартире у метро Южная, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Сейчас следствия разбирается, каким образом педагогу удалось уговорить своих бывших учеников пойти на убийство и что она им за это обещала.

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