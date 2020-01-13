Сплошные «Паразиты» и никаких «Дылд»: объявлены номинанты на «Оскара»
Начнем, наверное, с плохой новости: россиянам номинаций не досталось. «Дылда» Кантемира Балагова не попала в пятерку в категории «Лучший международный фильм», «Акварель» Виктора Косаковского пролетела в категории «Лучший документальный фильм», и Константин Бронзит не получит статуэтку за короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса». Все это произведения входили в «шорт-листы», обнародованные в декабре, и, казалось, у всех неплохие шансы, но - увы. Что тут поделаешь: буквально не дают России в очередной раз встать с колен!
Еще посыпает голову пеплом Дженнифер Лопес. В конце прошлого года ее называли чуть ли не основной кандидаткой на «Оскар» в категории «Лучшая актриса в роли второго плана» - а в результате не досталось даже номинации. Похоже, фильм «Стриптизерши», где она снялась, оказался вне поля зрения академиков.
Фильм "Стриптизерши", в котором Джей Ло исполнила роль второго плана, остался вне поля зрения академиков "Оскара".
Зато ликует Скарлетт Йоханссон: еще вчера у нее не было ни одной номинации, а сейчас есть сразу две, в категориях «Лучшая актриса» (за «Брачную историю») и «Лучшая актриса второго плана» (за «Кролика Джоджо»). Радуется Антонио Бандерас - он уже был назван лучшим актером в Каннах за роль пожилого режиссера-гея в драме Педро Альмодовара «Боль и слава», а теперь еще и вошел в число претендентов на «Оскара». Крайне довольны авторы гоночной драмы «Форд против Феррари» - им удалось обойти кучу других картин и вписаться в девятку претендентов на главный приз мира (они его не получат, конечно, но все равно приятно). Ну и, разумеется, народные гуляния сейчас начнутся в Южной Корее: социальная трагикомедия Пон Чжун-Хо «Паразиты» вошла и в категорию «Лучший международный фильм», и просто «Лучший фильм года» (это большая редкость для картины, снятой не на английском языке), а еще отхватила номинации за лучшую режиссуру, сценарий, монтаж и работу художника.
Корейский фильм «Паразиты» имеет шансы стать лучшим фильмом года.
И все же вряд ли «Паразиты» получат «Оскара» в самой главной категории "Лучший фильм года": куда больше шансов у трех других картин. Это скорбная гангстерская сага Мартина Скорсезе «Ирландец» (10 номинаций), ностальгическая фантазия Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (тоже 10) и драма Сэма Мендеса про Первую мировую войну «1917» (опять 10). Все карты может смешать «Джокер» (кстати, хотя это на самом деле ни о чем не говорит, у него номинаций больше всего - 11). Далеко не всем этот фильм по нраву, на каждого горячего поклонника найдется зритель, которого «Джокер» по тем или иным причинам выбесил. Но если нас на «Оскаре» ждет по-настоящему большой сюрприз, то это будет его победа в основной категории.
Хоакин Феникс и фильм "Джокер" могут стать главными триумфаторами "Оскара".
В чем мало кто сомневается - так это в личной победе Хоакина Феникса, сыгравшего в «Джокере» главную роль. Ни Бандерас, ни Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), ни Адам Драйвер («Брачная история»), ни Джонатан Прайс («Два Папы») не смогут составить ему конкуренцию в категории «Лучший актер». А в категории «Лучшая актриса» можно довольно смело ставить на Рене Зеллвегер, сыгравшую Джуди Гарланд в музыкальной драме «Джуди». Судя по количеству уже полученных ею наград и комплиментов от критиков, она легко разбросает в стороны конкуренток (это уже упомянутая Йоханссон, Шарлиз Терон за «Скандал», Сирша Ронан за «Маленьких женщин» и Синтия Эриво за «Харриет»).
Рене Зеллвегер сыграла голливудскую легенду Джуди Гарланд в музыкальной драме «Джуди».
Четверо из девяти номинированных в главной категории фильмов - «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Паразиты», «Форд против Феррари» - уже давно прошли в российском прокате. «1917» и «Маленькие женщины» выйдут 30 января. «Ирландца» и «Брачную историю» можно посмотреть в интернете - это картины «Нетфликса». А вот «Кролика Джоджо» российским зрителям, похоже, суждено увидеть лишь на пиратских сайтах. Еще в сентябре стало известно, что компания «Двадцатый век Фокс СНГ» решила от греха подальше не выпускать картину в российский прокат. Герой трагикомедии Тайки Вайтити - мальчик из гитлерюгенда, влюбленный в фюрера (тот повсюду ходит рядом с ним в качестве воображаемого друга). Конечно, антифашистский посыл этой картины очевиден - и все же Гитлера, по мнению перестраховщиков из «Фокса», на экране слишком много; а тревожнее всего, что в финале появляются русские солдаты-освободители, ведущие себя с маленькими убийцами из гитлерюгенда не вполне куртуазно.
В российских кинотеатрах фильм "Кролик Джоджо" не появится.
Напомним, церемония вручения «Оскаров» пройдет в Лос-Анджелесе вечером в воскресенье 9 февраля (по московскому времени это будет уже утро понедельника, 10 февраля).
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
«1917»
«Брачная история»
«Джокер»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Маленькие женщины»
«Однажды в Голливуде»
«Паразиты»
«Форд против Феррари»
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
Мартин Скорсезе («Ирландец»)
Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)
Пон Чжун Хо («Паразиты»)
Сэм Мендес («1917»)
Тодд Филипс («Джокер»)
ЛУЧШИЙ АКТЕР
Хоакин Феникс («Джокер»)
Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»)
Антонио Бандерас («Боль и слава»)
Джонатан Прайс («Два Папы»)
Адам Драйвер («Брачная история»)
ЛУЧШАЯ АКТРИСА
Рене Зеллвегер («Джуди»)
Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)
Шарлиз Терон («Скандал»)
Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
Синтия Эриво («Харриет»)
ЛУЧШИЙ АКТЕР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА
Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
Аль Пачино («Ирландец»)
Джо Пеши («Ирландец»)
Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
Энтони Хопкинс («Два Папы»)
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА
Марго Робби («Скандал»)
Лора Дерн («Брачная история»)
Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)
Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
ИСТОЧНИК KP.RU