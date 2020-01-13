Сплошные «Паразиты» и никаких «Дылд»: объявлены номинанты на «Оскара»

Начнем, наверное, с плохой новости: россиянам номинаций не досталось. «Дылда» Кантемира Балагова не попала в пятерку в категории «Лучший международный фильм», «Акварель» Виктора Косаковского пролетела в категории «Лучший документальный фильм», и Константин Бронзит не получит статуэтку за короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса». Все это произведения входили в «шорт-листы», обнародованные в декабре, и, казалось, у всех неплохие шансы, но - увы. Что тут поделаешь: буквально не дают России в очередной раз встать с колен!

Еще посыпает голову пеплом Дженнифер Лопес. В конце прошлого года ее называли чуть ли не основной кандидаткой на «Оскар» в категории «Лучшая актриса в роли второго плана» - а в результате не досталось даже номинации. Похоже, фильм «Стриптизерши», где она снялась, оказался вне поля зрения академиков.

Фильм "Стриптизерши", в котором Джей Ло исполнила роль второго плана, остался вне поля зрения академиков "Оскара".

Зато ликует Скарлетт Йоханссон: еще вчера у нее не было ни одной номинации, а сейчас есть сразу две, в категориях «Лучшая актриса» (за «Брачную историю») и «Лучшая актриса второго плана» (за «Кролика Джоджо»). Радуется Антонио Бандерас - он уже был назван лучшим актером в Каннах за роль пожилого режиссера-гея в драме Педро Альмодовара «Боль и слава», а теперь еще и вошел в число претендентов на «Оскара». Крайне довольны авторы гоночной драмы «Форд против Феррари» - им удалось обойти кучу других картин и вписаться в девятку претендентов на главный приз мира (они его не получат, конечно, но все равно приятно). Ну и, разумеется, народные гуляния сейчас начнутся в Южной Корее: социальная трагикомедия Пон Чжун-Хо «Паразиты» вошла и в категорию «Лучший международный фильм», и просто «Лучший фильм года» (это большая редкость для картины, снятой не на английском языке), а еще отхватила номинации за лучшую режиссуру, сценарий, монтаж и работу художника.

Корейский фильм «Паразиты» имеет шансы стать лучшим фильмом года.

И все же вряд ли «Паразиты» получат «Оскара» в самой главной категории "Лучший фильм года": куда больше шансов у трех других картин. Это скорбная гангстерская сага Мартина Скорсезе «Ирландец» (10 номинаций), ностальгическая фантазия Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (тоже 10) и драма Сэма Мендеса про Первую мировую войну «1917» (опять 10). Все карты может смешать «Джокер» (кстати, хотя это на самом деле ни о чем не говорит, у него номинаций больше всего - 11). Далеко не всем этот фильм по нраву, на каждого горячего поклонника найдется зритель, которого «Джокер» по тем или иным причинам выбесил. Но если нас на «Оскаре» ждет по-настоящему большой сюрприз, то это будет его победа в основной категории.

Хоакин Феникс и фильм "Джокер" могут стать главными триумфаторами "Оскара".

В чем мало кто сомневается - так это в личной победе Хоакина Феникса, сыгравшего в «Джокере» главную роль. Ни Бандерас, ни Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), ни Адам Драйвер («Брачная история»), ни Джонатан Прайс («Два Папы») не смогут составить ему конкуренцию в категории «Лучший актер». А в категории «Лучшая актриса» можно довольно смело ставить на Рене Зеллвегер, сыгравшую Джуди Гарланд в музыкальной драме «Джуди». Судя по количеству уже полученных ею наград и комплиментов от критиков, она легко разбросает в стороны конкуренток (это уже упомянутая Йоханссон, Шарлиз Терон за «Скандал», Сирша Ронан за «Маленьких женщин» и Синтия Эриво за «Харриет»).

Рене Зеллвегер сыграла голливудскую легенду Джуди Гарланд в музыкальной драме «Джуди».

Четверо из девяти номинированных в главной категории фильмов - «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Паразиты», «Форд против Феррари» - уже давно прошли в российском прокате. «1917» и «Маленькие женщины» выйдут 30 января. «Ирландца» и «Брачную историю» можно посмотреть в интернете - это картины «Нетфликса». А вот «Кролика Джоджо» российским зрителям, похоже, суждено увидеть лишь на пиратских сайтах. Еще в сентябре стало известно, что компания «Двадцатый век Фокс СНГ» решила от греха подальше не выпускать картину в российский прокат. Герой трагикомедии Тайки Вайтити - мальчик из гитлерюгенда, влюбленный в фюрера (тот повсюду ходит рядом с ним в качестве воображаемого друга). Конечно, антифашистский посыл этой картины очевиден - и все же Гитлера, по мнению перестраховщиков из «Фокса», на экране слишком много; а тревожнее всего, что в финале появляются русские солдаты-освободители, ведущие себя с маленькими убийцами из гитлерюгенда не вполне куртуазно.

В российских кинотеатрах фильм "Кролик Джоджо" не появится.

Напомним, церемония вручения «Оскаров» пройдет в Лос-Анджелесе вечером в воскресенье 9 февраля (по московскому времени это будет уже утро понедельника, 10 февраля).

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«1917»

«Брачная история»

«Джокер»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Маленькие женщины»

«Однажды в Голливуде»

«Паразиты»

«Форд против Феррари»

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)

Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Сэм Мендес («1917»)

Тодд Филипс («Джокер»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР

Хоакин Феникс («Джокер»)

Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»)

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Джонатан Прайс («Два Папы»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА

Рене Зеллвегер («Джуди»)

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Синтия Эриво («Харриет»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА

Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)

Аль Пачино («Ирландец»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Энтони Хопкинс («Два Папы»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА В РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА

Марго Робби («Скандал»)

Лора Дерн («Брачная история»)

Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)

Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)