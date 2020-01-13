2020-01-13T19:04:26+03:00
Звезды

"Копия Кристины" : Похорошевшая Пугачева вызвала оторопь поклонников

Алла Борисовна поздравила фанатов с праздником
Алина ЧЕРНОВА
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Алла ПугачеваАлла ПугачеваФото: Борис КУДРЯВОВ
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70-летняя Алла Пугачева не первый раз радует поклонников красивым селфи в своем Инстаграме. На сей раз "женщина, которая поет" новым фото поздравила фанатов со Старым Новым годом.

- Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все старое обновится, - обратилась к подписчикам Примадонна.

"Обновилась до неузнаваемости", "Алла Борисовна, как вы прекрасны", "Как вы на этом фото похожи на свою дочь Кристину. Просто копия", "Вы выглядите моложе своих ровесников", "Как всегда эффектный макияж", - обсуждают селфи Примадонны ее подписчики.

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Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится.
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Алла Борисовна и правда на новом фото выглядит намного моложе своих лет. Впрочем, артистка не раз говорила, что может сделать такой макияж, что все сразу подумают, что это фотошоп или пластика.

Что и говорить, Пугачева умеет удивлять своих фанатов.

- Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику, — смеется Алла Пугачева. - А пластику мне врачи делать запретили из-за проблем с сердцем. Так что придется мне стареть красиво.

Между тем, в комментариях к новому снимку артистка уже получает комплименты от коллег.

- С праздником, несравненная Алла! - поздравил звезду Александр Ревва.

"Лайки" под обновленным имиджем звезды уже поставили: Дима Билан, Яна Рудковская, Ирина Салтыкова, Зиверт и бывший зять Пугачевой Владимир Пресняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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