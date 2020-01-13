Счетная палата: Через шесть лет россиянам некуда будет выбрасывать мусор

Объем отходов увеличивается такими темпами, что через 6 лет исчерпается ресурс действующих мусорных полигонов. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, которые провели мониторинг нацпроекта «Экология».

В нескольких регионах ситуация и вовсе аховая. Например, в Мордовии, Приморском крае и Ленинградской области счет до того момента, как свалки переполнятся, идет на месяцы. По мнению аудиторов, реформа по обращению с отходами, стартовавшая в прошлом году, положение дел не изменит.

- Не предложено необходимых стимулов для раздельного сбора отходов и их вторичной переработки. А без них есть риск остаться без эффективной системы обращения с ТКО, - опасаются в Счетной палаты.

Причем такие «заманухи» должны быть не только для рядовых граждан, но и для предприятий. Ведь главная проблема не в содержимом мусорных баках в наших дворах. Промышленность, а именно добыча полезных ископаемых, наносит экологии куда больший вред. Россия производит в год примерно 4 миллиарда тонн отходов, и только 55-60 миллионов тонн из них — это твердые коммунальные отходы.

Свалки в стране уже занимают примерно 4 миллиона гектаров. На этой площади поместится Рязанская область или, например, Москва 16 раз. И это только санкционированные мусорные полигоны!