Лолита, Слава и Стриженовы на празднике Носкова: «Николай чувствует себя лучше!»

Вчера Николай Носков отпраздновал 64-й день рождения в ресторане «Веранда у дачи». Поздравить музыканта приехали друзья и коллеги. Цветы - Марине, супруге Николая, а подарки - имениннику дарили Лолита, Саша Иванов, Виктор Дробыш, певица Слава, супруги Стриженовы и другие близкие семье музыканта люди.

Николай и певица Слава.

Сначала гости посмотрели на большом экране сольный концерт Носкова, который недавно прошёл в «Крокусе». После просмотра Николай удивил гостей новостью: в 2020-м году он отправится на гастроли по регионам.

Гости смотрят концерт именинника.

Жена музыканта Марина рассказала нам: «После возвращения Николая на сцену он с каждым днём чувствует себя все лучше и лучше. Возможность заниматься творчеством дает Николаю колоссальные силы. В числе первых он планирует посетить города Санкт-Петербург, Минск, Воронеж. После концерта в «Крокусе» мы получили сообщений о том, что поклонники не смогли приехать на выступление в Москве. Поэтому решили поехать сами».

На празднике гости вспоминали, как они два с половиной года назад очень переживали за Николая: у музыканта оторвался тромб и случился инсульт, после которого врачи не давали гарантий, что Носков сможет говорить, ходить, а он теперь поет.

Именинник с Виктором Дробышем.

Николай рассказал «Комсомольской правде», что теперь у него много занятий: «Для голоса я занимаюсь тренировками сам. Пять раз в неделю занимаюсь с тренером лечебной физкультурой. Мне добавили достаточно серьезный массаж - с элементами мануальной терапии. Но, к сожалению, эти процедуры продлились недолго, так как специалист по массажу из другой страны, он приехал только на время посмотреть и помочь. Но мы будем подключать другой массаж, возможно, бассейн. Многое еще впереди. Раз в три месяца мне рекомендовано проходить курсы массажа, лечебной физкультуры, капельниц...»

Николай Носков сейчас в отличной форме: он бросил курить, похудел и перешел на правильное питание.