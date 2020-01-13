Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой

- ...Алло, Артур Николаевич! Здравствуйте!

- Привет! Что-то важное у тебя?

Артур Чилингаров: «Холода в Россию снова придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой» 00:00 00:00

- Конечно! Я по поручению трудящихся российских. Они говорят, что вот Артур Николаевич обещал нам, когда - холода, прогнозы практически оправдались. Наколдовали вы. Когда следующего снегопада и мороза ждать? Сказали, чтобы я вам вот позвонил, потому что никто не справляется с этим – ни метеослужбы, никто, только Чилингаров. Давайте, пожалуйста, говорите, когда чего ждать...

(Продолжительная пауза. Знаменитый полярник, похоже, собирается с мыслями и прогнозом.)

- ...Ну, я думаю, что 25 числа будет.

- 25-го?

- 25-го - похолодание.

- А сугробы когда? Когда снег пойдет, скажите - чтобы успокоить граждан России?

- Ну, тогда и пойдет. Это все связано, вместе все.

- А мороза-то - сколько?

- Минус 10. Хватит?

- Ну, хотя бы...

Скажите, а вот мы когда печатаем «прогнозы полярника Чилингарова», вы из бороды своей, что ли, выдергиваете волшебные волосики?

- Это Жуков (Александр Жуков - первый зампред Госдумы, экс-президент Олимпийского Комитета России. - А.Г.) тут придумал…

- Нет, это все оправдывается… (Особенно - по линии спорта.) Ну, то есть, правда, выдергиваете по волосинке и колдуете, что ли? Или просто мысленно даете, что ли… Сигналы - Морозу, Вьюге?

- Мысленно даю, да.

- Еще вот - сколько метров сугробы будут, спрашивают? Ну, и - про силу ветра...

- Слушай, Саш, - ну, ты прямо из меня делаешь... Волшебника. Звони попозже. Может, скажу. Потом, потом...

- Артур Николаевич, еще вопрос. Насчет юбилея Антарктиды. (200-летие открытия Антарктиды русскими моряками, как сказал Чилингаров в нашем предыдущем интервью, будет отмечаться 28 января.) Вы обещали же, что вы и нас с Володей Веленгуриным на празднование возьмете… Когда нам вам позвонить?

- Занимается этим министр... (называет главу конкретного ведомства. - А.Г.) Ну, я попробую поговорить с ним.

- Скажите, Веленгурин и Гамов из «Комсомолки»… Веленгурин – старый полярник…

- Я обещаю, что я скажу. Я его (называет министра. - А.Г.) увижу на послании…

- А, 15-го числа. (Речь о Послании Президента России Федеральному собранию. - А.Г.) Ну, давайте тогда я вам после Послания позвоню, заодно и Послание прокомментируете, ладно?

- Ладно...

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