Экономические итоги-2019 и прогнозы-2020

Закончили инфраструктурные мегапроекты

В прошлом году в нашей стране активно строили инфраструктуру. В частности, завершили два мегапроекта. Первый - это платная дорога от Москвы до Санкт-Петербурга. Теперь доехать из одной столицы в другую можно за шесть часов и 4000 рублей (в среднем, с учетом бензина и стоимости проезда).

Второй по счету, но не по значению - Крымский мост. Точнее, его железнодорожная часть. Ее сдали в середине декабря прошлого года. Теперь добираться до полуострова по российской территории можно будет не только на машине, но и на поезде. Путь из Москвы до Симферополя займет 33 часа, а из Санкт-Петербурга до Севастополя - 43 часа.

Дольщиков защитили от всех рисков

В прошлом году прошла долгожданная строительная реформа. Раньше покупка квартиры в новостройке была лотереей. Квадратные метры там стоили дешевле, но риски были высокими. Застройщик мог обанкротиться, и защититься от такого исхода дольщики не могли в принципе.

Реформу в строительной сфере провели за несколько лет. Сначала появилось коллективное страхование застройщиков. Но этот инструмент оказался фиктивным. Защита граждан была лишь на бумаге. Потом государство создало Фонд защиты дольщиков - по аналогии с Агентством по страхованию вкладов.

А с 1 июля прошлого года произошел переход на эскроу-счета. Этот инструмент позволяет убрать все риски. Теперь застройщики получают деньги не напрямую от граждан, а через уполномоченные банки. Те выдают деньги строителям лишь после выполнения всех условий. В случае банкротства строительной компании дольщики гарантированно получат все деньги обратно. А в случае отзыва лицензии банка - до 10 млн рублей.

Стартовала мусорная реформа

В 2019 году в активную фазу вошла мусорная реформа. По сути, с нуля стала выстраиваться система обращения с отходами. Ее главная цель - увеличить долю переработки мусора. Сейчас она ничтожно мала (см. «Только цифры»). Но в ближайшие годы ее хотят увеличить в несколько раз.

В прошлом году в России впервые начали в системном режиме раздельно собирать мусор. Его разделили на две фракции: вторсырье и смешанные отходы. На сортировочных комплексах то, что поддается вторичной переработке, теперь распределяется по классам отходов и отправляется на специализированные предприятия.

Кроме того, в стране строятся современные мусоросжигающие заводы. На них смешанные отходы, которые нельзя отправить на переработку, превращаются в электроэнергию. При этом доля вредных выбросов с таких производств стремится к нулю.

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