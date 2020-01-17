Мусорная мода: 4 популярных бренда одежды из переработанного пластика

На полках российских магазинов уже можно найти модную одежду и обувь из вторсырья, причем стоит обновка из переработанного пластика будет ничуть не дешевле товаров из первично используемого сырья.

1 - Шведский бренд одежды H&M использовал для линейки Conscious Exclusive материал «бионик» – разработка американской компании Bionic Yarn. Большая часть пластиковых нитей, вошедших в состав этой ткани, сделана из пустых бутылок и контейнеров от еды, собранных на берегу океана.

Примечательно, что в коллекции нет повседневных вещей — только вечерние платья, нарядные брюки и топы. Впервые эта коллекция вышла в 2017 году и имела такой успех, что компания решила выпустить продолжение линейки. Новые модели содержат не только материал из пластиковых нитей, но и переработанные ткани и металл.

2 - На Парижской неделе моды Diesel представил коллекцию из 12 предметов одежды, разработанных совместно с Coca-Cola из переработанного пластика. В компании отмечают, что из одной тонны пластиковых бутылок можно изготовить примерно 13 толстовок. В коллекцию также вошли джинсы, куртки, футболки, толстовки и даже купальники и мужские шорты для плавания. Коллекция поступила в продажу в 7 октября.

3 - Adidas x Parley — кроссовки из переработанного пластика, собранного на океанских пляжах, уже побили рекорд по продажам вещей из пластикового вторсырья. В 2018 году в мире таких кроссовок было продано больше миллиона пар. В компании отмечают, что в среднем на создание одной такой пары уходит 11 пластиковых бутылок.

4 - Компания Converse в рамках своей экопрограммы создала кеды из переработанного пластика. Они ничем не отличаются от классических кед этого бренда, за исключением надписи: «Life’s Too Short To Waste» - «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить впустую». (Последнее слово также можно перевести, как «мусорить». Получается глубокомысленная игра слов на тему экологии).

Эти кеды будут продаваться ограниченное количество времени, но уже весной 2020 года в компании появится новая линейка товаров из вторсырья.