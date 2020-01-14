Сержант НАТО, переживший бомбежку Ирана: Пришлось закрывать рты салфетками

Датский сержант рассказал в интервью СМИ своей страны о том, сколько страхов он и его товарищи по оружию натерпелись в бункере, когда Иран бомбил американскую базу Айн аль-Ассад.

Перед телекамерой он на родном языке поведал о тех «жутких моментах», которые пережил во время этой ракетной атаки. Вот - некоторые фрагменты его откровений журналисту (перевод Андрея Баранова):

- Внезапно девять ракет примерно с тонной боезаряда* в каждой ударили недалеко от нас. Это не поддается описанию...

- Вы уже много лет служите в датских вооруженных силах. Приходилось ли раньше испытывать нечто подобное?

- Я никогда такого не переживал! И, надеюсь, больше мне такого пережить не придется. Никогда... Думаю, это все равно, что сидеть в расщелине скалы во время землетрясения. Все вокруг тряслось! И на нас валилось что-то сверху вместе со взрывной волной. Поэтому нам пришлось закрывать рты бумажными салфетками, чтобы нормально дышать. Мы там просидели много часов. Даже не имею представления, сколько именно... Но точно очень долго. Думаю, мне сильно повезло. Было чувство, что я нахожусь с тонущим линкором на патрульной лодке, в которую они к счастью не попали.

*Примечание: у Ирана действительно есть ракеты «земля-земля» с весом боевого заряда от 760 до 1000 кг.

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