2020-01-08T23:08:58+03:00
В мире

Власти Дании выводят своих военных из Ирака

Премьер-министр страны заявила, что это временная мера
Юлия САЛЬНИКОВА
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После нападения на посольство США в Ираке, американский президент отдал приказ о ликвидации генерала СулейманиПосле нападения на посольство США в Ираке, американский президент отдал приказ о ликвидации генерала СулейманиФото: REUTERS
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В правительстве Дании приняли решение о выведении своих войск из Ирака. Ранее датские войска располагались на военной базе Эйн-аль-Асад. Часть военных передислоцируют в Кувейт, об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредриксен, обратив внимание, что главное для властей – безопасность их граждан.

- Мы убеждены, что усилия коалиции критически важны для обеспечения безопасности в регионе. При этом безопасность наших солдат является нашим основным приоритетом,- приводит ее слова телерадиокомпания DR.

В Кувейт переведут около 100 военных инструкторов, которые занимались обучением армии Ирака. На военной базе при этом останутся порядка 40 человек. Премьер-министр Дании подчеркнула, что это временная мера.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес авиаудар по по базе Эйн-аль-Асад, где находятся американские войска. На выпад со стороны Ирана ответил американский лидер, Дональд Трамп. Он пригрозил ответить санкциями, но при этом не собирается принимать военные меры.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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