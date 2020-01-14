2020-01-14T09:54:35+03:00
Политика

Фотография, где мог ты улыбаться: Почему Россия 15 лет назад так и не смогла подружиться с Западом

Наш колумнист рассуждает о несостоявшейся дружбе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Были времена, когда Меркель буквально не вылезала из РоссииБыли времена, когда Меркель буквально не вылезала из России
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Вроде бы буквально вчера все это было, а начнешь считать — да не может быть, пятнадцать лет прошло?! Ну вот же дата, я помню, как я в этот день... уже тринадцать лет назад? Не подборка фотодокументов, а машина времени.

И в самом деле, архивные фотографии Путина, которые пресс-служба президента начала публиковать к юбилею его избрания на пост главы государства, погружают нас совсем в другой мир. Вот промелькнули угрюмый 1999-й и темные первые годы нулевых, с их нелепыми длинными и широкими пальто, с их бесконечными военными поездками, с не слишком радостными информационными поводами. И началась вторая половина нулевых.

И что же там? Молодая (50 лет!) Меркель не вылезает из России — то она в Томске ест с Путиным медвежатину, то в Огарево пугается лабрадора Кони. Джордж Буш-младший дружит с президентом России незабвенно — в Питере смотрит его первый «запорожец», а в Москве катается на «волге», пляшет на сцене «барыню» и приглашает Путина в гости на фамильное ранчо. Тут же Берлускони, Ширак, королева Елизавета II, европейские политики, которых мы сегодня уже и не вспомним.

И полное ощущение, что мир был открыт нам.

Что Запад очень хотел общаться, сюда ездил и к себе приглашал, хотел сделать Россию равноправной частью общего порядка. Готов был рассмотреть и интеграцию в ЕС, и роспуск НАТО. Все на фото радостные, улыбчивые, дружелюбные.

А потом видишь фотографию 2007 года - Путин выступает в Германии на конференции с той самой Мюнхенской речью, в которой требует равных условий для всех. Ведь не из улыбок же западных друзей она взялась. А потом вспоминаешь, как Путин рассказывал, что в это же время он жаловался тому же Бушу, что американские спецслужбы открыто поддерживают террористов на Северном Кавказе, а улыбчивый Буш ответил, что это их дело. И что в это же время началось строительство системы ПРО на западных границах России - «против Ирана». Что в ЕС нас никто принимать и не думал - «бедная страна» (а Болгария с Румынией?) «с неконтролируемой миграцией на южной границе» (а три миллиона беженцев из Сирии, Афганистана и Ливии?)

И понимаешь, что никто нам никакую руку дружбы не протягивал, а улыбки были теми самыми, на которые ведутся русские в США. Собственно, это геополитическое открытие и было ровно тогда сформулировано в уже классическом «Брат-2».

«Им всем тут так интересно, как у меня дела? - Нет, не интересно. - А чего тогда спрашивают? - Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег».

«Путин. 20 лет»: Кремль опубликовал архивные видеозаписи из жизни президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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