Младенец умер в подмосковном приюте через месяц после того, как от него отказалась мама

9 января в полицию Одинцова позвонила перепуганная женщина, которая сказала, что работает няней в импровизированном приюте для детей суррогатных матерей. Приют этот находится в обычной квартире обычной многоэтажки в Одинцовском районе. Звонившая представилась и рассказала, что один из детей, которому едва исполнился месяц, сегодня умер. Во все остальные детали няня обещала посвятить правоохранителей по прибытию на место.

- Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен ребенок мужского пола возрастом один месяц. У мальчика по документам нет еще ни имени, ни фамилии. Погибший ребенок с рождения страдал заболеванием «кефалогематома». В квартире также находилось еще трое детей, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

9 января в полицию Одинцова позвонила перепуганная женщина, которая сказала, что работает няней в импровизированном приюте для детей суррогатных матерей.

В разговоре с полицией няня пояснила, что она работает на крупную российскую организацию, чьими видами деятельности являются юридическая помощь и ведение программ суррогатного материнства. Также женщина рассказала, что ребенок не проснулся с утра, а когда она пощупала у него пульс, то сразу позвонила в полицию.

Оперативники выяснили, что мальчик родился 6 декабря в Санкт-Петербурге. Роды были тяжелые, поэтому мальчик появился на свет с кефалогематомой. Это родовая травма, представляющая собой кровоизлияние, которое располагается между костями черепа и надкостницей. Визуально травма похожа на небольшую (в зависимости от степени) припухлость на голове. Когда матери новорожденного рассказали о травме ребенка, то она сразу же отказалась от младенца. Хоть и врачи убеждали Елену, так зовут маму малыша, что кефалогематома – это не смертельная родовая травма, и что она встречается достаточно часто.

- Мать мальчика уроженка Чебоксар. После рождения ребенка она сразу написала отказ от него и передала его на попечительство в фирму, которая занимается суррогатным материнством. После этого ребенка перевезли в Москву и поместили в квартиру, где также находилось еще трое детей. За ними присматривала няня, уроженка Украины, которая находилась на территории России без регистрации, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Та самая квартира, сейчас там никого нет. А няня отказалась говорить с журналистами по телефону.

Сейчас сотрудники полицию разыскивают хозяина квартиры, который сдал ее под приют. Оперативникам предстоит выяснить, знал ли арендодатель, каким образом будут использовать его жилплощадь или нет. Материалы также направлены в Следственный комитет, который проводит собственную проверку по факту смерти новорожденного.