Суррогатному младенцу, который умер в Подмосковье, делали тяжелую операцию

Ранее, kp.ru сообщал, что в одной из многоэтажек Одинцовского района умер младенец, который находился под присмотром няни. Квартира была оборудована под небольшой приют, где помимо погибшего мальчика находилось еще трое детей. Все дети участвовали в программе суррогатного материнства.

- Ребенок родился 6 декабря в Санкт-Петербурге. При рождении мальчик получил родовую травму, поэтому мама сразу отказалась от сына и передала его компании, которая занимается суррогатным материнством. У мальчика при рождении образовалась кефалогематома. Имени у ребенка нет, его малышу еще не успели дать, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полицию разыскивают хозяина квартиры, который сдал ее под приют.

Сейчас этим инцидентом занимается Следственный комитет и полиция. Тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе, которая поможет точно установить причину смерти. Директор компании, которая занималась устройством малыша в новую семью, рассказал kp.ru, что ребенок умер во сне, и что мальчик вел себя совершенно нормально накануне вечером. Никаких замечаний от няни по поводу состояния младенца не поступало.

- Ребенок умер во сне. При рождении он получил серьезную травму, от которой образовалась кефалогематома. Случай был непростой, поэтому было принято решение провести операцию. Операцию сделали в Санкт-Петербурге, и только после этого мама с малышом приехали заполнять документы в Москву. От чего умер ребенок, мы пока не знаем, это установит экспертиза. – Прокомментировал kp.ru ситуацию директор компании.

9 января в полицию Одинцова позвонила перепуганная женщина, которая сказала, что работает няней в импровизированном приюте для детей суррогатных матерей.

Сейчас сотрудники полицию разыскивают хозяина квартиры, который сдал ее под приют. Оперативникам предстоит выяснить, знал ли арендодатель, каким образом будут использовать его жилплощадь или нет. Материалы также направлены в Следственный комитет, который проводит собственную проверку по факту смерти новорожденного.

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Младенец умер в подмосковном приюте через месяц после того, как от него отказалась мама

9 января в полицию Одинцова позвонила перепуганная женщина, которая сказала, что работает няней в импровизированном приюте для детей суррогатных матерей. Приют этот находится в обычной квартире обычной многоэтажки в Одинцовском районе. Звонившая представилась и рассказала, что один из детей, которому едва исполнился месяц, сегодня умер. Во все остальные детали няня обещала посвятить правоохранителей по прибытию на место (подробности)