«Заморочила парню голову!»: Соседи 21-летнего «киллера» рассказали о его отношениях с директором школы, заказавшей жену депутата

В Москве продолжается расследование по странной истории с нападением на 34-летнюю Светлану Хананашвили, супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили.

Напомним, на женщину напали вечером 9 января у ее дома. Неизвестный несколько раз ударил её ножом в область шеи и живота, пробив внутренние органы. За жизнь москвички уже несколько суток борются врачи. Подозреваемых задержали через два дня. По версии следствия, убийство Светланы заказала директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова (по словам Михаила Хананашвили, он с Василисой несколько лет дружили, но когда она начала оказывать ему знаки внимания, мужчина постарался дистанцироваться). В качестве киллера выступил бывший ученик Масловой Николай Фролов (21 год). Другая ее бывшая ученица Ирина Погарченко (20 лет) якобы принимала участие в подготовке преступления.

Вчера Маслову и Фролова арестовали на два месяца. Больше всего удивил внешний вид Николая: невысокий, субтильный молодой человек в очках. Больше похож на примерного гимназиста, ботаника. Как этот парень, студент РЭУ Плеханова, мог за нож схватиться - уму не постижимо.

А у Коли Фролова, как выяснилось, очень сложная судьба.

Для начала стоит отметить, что директор «Русского Гарварда» Василиса Маслова оказалась прописана... в квартире Фролова! Вместе с мужем.

Панельная девятиэтажка на Сумской улице у метро Южная. Шестой этаж, дверь в углу слева. Звоним.

- Да нет там никого! Их же всех забрали, - выглядывает из соседней двери мужчина.

Третья фигурантка громкого дела - Ирина Погарченко - тоже была прописана у Фролова.

Василиса Маслова свою вину отрицает.

Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что Николай Фролов учился в школе «Русский Гарвард» около пяти лет, вплоть до выпускного класса. У школы есть пансион, загородные коттеджи для учеников из регионов (за учебу и проживание в Москве богатые родители из других городов платят по 100-120 тысяч в месяц, - Авт.). Коля Фролов - коренной москвич, но жил почему-то в пансионе.

- Его родители давно разошлись. Люди сложные, до парня им никакого дела не было, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. - Не знаю, кто платил за обучение и проживание парня, но по моей информации, Маслова так прониклась историей мальчика, что выбила ему особые финансовые условия. А потом даже помогла поступить в университет.

По словам соседей, а квартире на Сумской когда-то жила бабушка Николая Фролова.

- Много лет она никому из родственников не была нужна, а когда стала совсем уже плохой, о ней вдруг вспомнил отец Коли, - рассказывает соседка. - В общем, после смерти женщины ее квартира отошла к Фролову-старшему. А уже он переписал жилье на сына. С Колей он много лет толком не общался, но квартиру подарил, да.

В Москве продолжается расследование по странной истории с нападением на 34-летнюю Светлану Хананашвили, супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это было года два назад. Постоянно здесь жил Николай Фролов. Но при этом прописал у себя и бывшую директрису с мужем, и бывшую одноклассницу Ирину Погарченко (она родом из Ростовской области), которой симпатизировал.

- Недавно Коля ремонт сделал. На какие деньги - непонятно, - говорят жильцы дома.

Полагают, что в этом парню помогла Василиса Маслова. Самого педагога здесь за пару лет видели всего несколько раз.

- Коля сам по себе - тихий, спокойный парень, - рассказала «КП» старшая по дому Валентина Ивановна. - Я как вчера по телевизору новости про него увидела, ахнула. Думаю, эта директриса ему так голову заморочила, что он согласился убить женщину...

Что Фролову обещала Маслова - в этом сейчас разбираются следователи. Сама руководительница «Русского Гарварда» свою вину отрицает.

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