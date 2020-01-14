2020-01-14T15:49:57+03:00
Политика

Россия крупно огорчила Эстонию. Добротой

В Таллине пожаловались, что Москва не оправдала их ожиданий
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Не такой мы представляли себе маленькую демократическую соседку Эстонию. Не такой. Фото ТАСС/ Сергей СтепановНе такой мы представляли себе маленькую демократическую соседку Эстонию. Не такой. Фото ТАСС/ Сергей Степанов
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Президент Эстонии Керсти Керльюлайд нажаловалась на Россию немецким журналистам:

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, наши ожидания не оправдались, все сложилось не так".

К сожалению, Эстония тоже не оправдала наших ожиданий.

Никто в 90-х годах, повторяя «за нашу и вашу свободу», даже в страшном сне не мог представить, что одаренные доброй волей России независимостью эстонцы, сразу же начнут травить своих благодетелей (ни одна страна в новейшей истории не расставалась с частью своей территории так вот просто - добровольно, без войны). Запишут треть населения - чисто по национальному признаку - в «неграждан» и заставят их учить эстонский язык, вопреки нормам Евросоюза, а русский - изведут где только можно.

Получив в подарок страну с госаппаратом и промышленностью, начнут сразу же выдвигать территориальные претензии на российский Кингисепп Ленинградской области - пытаясь там поставить пограничный шлагбаум.

Сразу же вступят в откровенно-недружественный благодетелям военный блок НАТО, разместят демонстративно полтора американских танка, взвод солдат - чисто, чтобы напакостить.

Будут чествовать ветеранов СС и ставить им памятники, а памятники советским солдатам сносить или переносить.

И наконец, будут грозить российским журналистам из крупнейшего информагенства «Спутник» уголовным преследованием, если те не уволятся.

Не такой мы представляли себе маленькую демократическую соседку Эстонию. Не такой.

Но ничего, медведь два раза на грабли не наступает.

Эстония заявила, что Россия не оправдала ее надежд.В Таллине хотели, чтобы наша страна стала "такой же свободной и демократической"

ИСТОЧНИК KP.RU

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