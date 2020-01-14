Президент Эстонии заявила, что Россия не оправдала ее надежд

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:41:14+03:00

В Таллине хотели, чтобы наша страна стала "такой же свободной и демократической"

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что пока президентом России был Борис Ельцин, у Таллина оставались надежды на внесение изменений в политику соседней страны, которые, к сожалению, не оправдались.

По мнению политика, сейчас Москва "непредсказуема".

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала эстонский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она добавила, что продолжать говорить с Москвой все же надо, но без отступления от своих собственных интересов.

Сайт kp.ru писал, что недавно Эстония решила вновь предъявить России территориальные претензии. Таллин хочет забрать себе часть Псковской области и Ивангород по утратившему силу Тартускому мирному договору.

ИСТОЧНИК KP.RU