Божена Рынска про падение модели Ксении Пунтус из окна: "Весь наш дом увешан камерами, полиция, ау!"

Пока медики борются за жизнь популярной модели 21-летней Ксении Пунтус, чьи фото публиковали лучшие глянцевые журналы, в истории с ее падением из окна квартиры внука известного режиссера Никиты Михалкова, Андрея Бакова, появляется все больше загадок. С первых дней не понятно, куда делись записи с камер видеонаблюдения элитной многоэтажки, расположенной в центре Москвы. Этим вопросом озадачилась светский обозреватель Божена Рынска, которая оказалась соседкой семьи Михалковых.

- Весь наш дом снаружи увешан камерами слежения. Их устанавливала бывшая председатель ТСЖ Юлия Агеева, дискредитировавшая себя и потому изгнанная. Камеры устанавливались на общедомовые деньги. Но Агеева не отдаёт УК, которой доверяют жильцы, ключи от серверной. УК, управляющая нами в данный момент, и жильцы ничего не могут посмотреть , - написала Божена на свой странице в Фейсбуке. - У меня лично автономная система видеозащиты. Я бы выдала полиции все. Но я от них далеко. Дом-то большой. Мои камеры это не фиксировали. Сейчас, я считаю, полиция должна немедленно стрясти с Агеевой ключи от серверной и получить доступ к камерам. Камеры есть и в самом подъезде Бакова. И на фасаде дома. А если они не работали, то это повод для очередного иска к Агеевой. Полиция, ау!

Кроме того, Божена опровергла версию о том, что Ксению Пунтус мог кто-то посторонний выбросить из машины.

- К нам на территорию чужие машины просто не пропускают. Если кто-то вызывает даже такси, то нужно диспетчеру сообщить номер машины и к кому едет. И диспетчер смотрит, чтобы машина не стояла долго . Так что, она точно выпала из окна, - написала Божена.

По мнению журналистки, уголовное дело пытаются замять. Впрочем, честности ради, стоит уточнить что его до сих пор и не возбудили. В полиции идет доследственная проверка. А всю информацию о ее результатах держат в секрете.

Андрей Баков, который приходится внуком Михалкову, опросили спустя сутки после случившегося. По версии молодого человека, Ксения выпала из окна в тот момент, когда он спал. А вот задать вопросы самой Ксении следователи пока не могут. Девушка в тяжелом состоянии и сейчас она находится в реанимации Боткинской больницы.

Напомним, ранее стало известно, что в сумке Ксении нашли препараты от нервной анорексии. По одной из версий, в сочетании с алкоголем они могли вызвать у девушки галлюцинации.

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