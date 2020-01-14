Репетитор Илья Созонтов: «Школа – не место, где учат»

Справка «КП». Илье Созонтову 30 лет. Он родом из Кирово-Чепецка. Рост 196 см. Вес 150 кг. Окончил философский факультет МГУ. В 2014 году вместе с партнером создал проект LUDI – новую систему репетиторства для школьников. Сейчас ведет популярный блог, выступает с лекциями по организации бизнеса в системе образования.

Как двоечнику сдать ЕГЭ или ОГЭ на отлично 00:00 00:00

Из двоечника - отличник за 4 месяца

- Двоечника вполне можно за полгода подготовить так, чтобы он сдал ЕГЭ на высокие баллы, минимум 80+.

На самом деле, как человек становится двоечником и троечником? Тогда, когда понимает, что то, чему его учат в школе, ему неинтересно. И он делает сознательный выбор к этому не готовиться. И делает что-то другое, более приятное.

В 11 классе у него появляется задача поступить. И он понимает, что репетитор – не школа, он доброжелателен, нацелен на то, чтобы помочь ему достичь результата. И он начинает работать. Неважно, какой у ребенка бэкграунд. ЕГЭ – это довольно схематичный экзамен, к которому можно помочь подготовиться на высокий балл за четыре месяца. Нужно лишь работать.

В начале 11-го класса или сейчас, в январе, на входной диагностике ребята дают не больше 20% правильных ответов. И тут вопрос: разве ЕГЭ виноват в том, что за 11 лет школы школьник не изучил историю, обществознание, русский язык, другие предметы?

В современных заданиях ЕГЭ очень много открытых ответов. Это уже не тест, где нужно галочку поставить. Почти вся вторая часть построена на умении анализировать информацию или делать синтетические суждения. То есть, давать новые знания, исходя из предложенного материала. Натаскать на это нельзя. То есть, можно дать теорию, показать правила, как с ней работать. А потом отправлять в свободное плавание.

Страх школы

- Первое, чему я стараюсь научить всех ребят, которые к нам приходят: не боятся. Есть два полюса – страх и перфекционизм…

Дети не умеют, как в бизнесе, протестировать гипотезу, сесть, сделать, а потом проанализировать найти лучшее решение. А это самый правильный путь дойти до совершенства. Никогда не писав сочинения, они хотят написать его на максимальный балл. Что ненормально, потому что, если ты не писал сочинения, значит, ты нюансов не знаешь. И это первое, чему приходится детей учить. Просто не бойся, просто делай.

Ученики перед началом сдачи единого государственного экзамена в школе.Фото: Артем КИЛЬКИН

Школа – она не то место, где учат, она является местом, где тебе показывают планку и говорят: соответствуй ей. Яркий пример – это урок физкультуры. Тебе говорят: в 11-м классе ты должен бегать 100 метров за 12 секунд, к примеру. Но я не могу пробежать, потому что я не очень спортивный, а мне говорят – нам плевать, ты просто должен это сделать и все. И такие нормативы есть на каждый класс…

Все сводится к тому, что школьник должен воспроизвести какое-то знание, его озвучить и тогда ты красавчик! Но за этим знанием на самом деле часто не стоит его ни понимание, ни умение работать с информацией. Мы не уходим дальше, чем просто пересказ определения по учебнику. Заучи и перескажи. Но это не образование на самом деле.

Перевернуть класс

- У нас методика – перевернутый класс. Она хорошо работает со старшими школьниками. Мы ни в каком виде не даем теорию на самом уроке. Мы предлагаем школьнику посмотреть теорию дома, до урока. А потом прийти на урок и попрактиковаться. Именно поэтому, я думаю, у нас групповые результаты часто лучше, чем индивидуальные.

Я первые пару лет брал индивидуальных учеников. Потом понял, что у меня индивидуальные сдают в лучшем случае так же, как групповые. А в общей динамике групповые сдают лучше. И я отказался от индивидуальных учеников. На уроке моя задача сделать так, чтобы теория была усвоена и опробована. Поэтому я делю детей на группы, мы тренируемся, тесты решаем, у нас регулярно игры. Самое главное – научить детей взаимодействовать с той информацией, которую они получили. И лучше всего это работает во взаимодействии друг с другом.

Допустим, к ЕГЭ нужно знать всех московских князей, даты их правления. Мы можем сказать – вот на, заучи. А можно сыграть в игру «Снежный ком». Мы можем этих князей по кругу прости, чтобы дети лучше запомнили. Потом на этих князей можно написать какую-нибудь памятку вроде вредных советов. Например, как Юрию Даниловичу не профукать Московское княжество. И, пока он это пишет, естественно, факты запоминает. Или по обществознанию у нас очень хорошо зашла «Своя игра» - как в телевизоре. Когда делишь детей на две команды, на доске чертишь эту доску с цифирками – сложность по категории – с очками, и дети раскрывают эти категории и отвечают на вопросы. И чья команда больше баллов наберет, тот и победил…

50 отказов

- Преподавать я стал случайно. И репетиторством занялся тоже случайно. Я работал в маркетинге, мы придумывали концепцию «Фэнтези град» - это детский город профессий в Екатеринбурге. В какой-то момент я понял, что мне не хватает взаимодействия с людьми. И решил пойти преподавать. Я отправил резюме в 50 московских школ и получил 50 отказов. И я подумал, раз меня не берут в школу… Тогда мы с Андреем Гречко решили сделать образовательный центр.

Репетитор Илья Созонтов.Фото: Личная страница Вконтакте

Про стратегию поступления

- Иногда для одиннадцатиклассника тезис звучит так: если ты хочешь сдать хорошо ЕГЭ, тебе нужно перестать ходить в школу и заниматься только теми предметами, которые нужны для поступления.

Я многим детям советую съехать до троек в школе, не включаться в школьную учебу в 11-м классе. Всему, чему тебя могли научить до 11-го класса, тебя уже научили, вряд ли что-то за год поменяется…

Бесчеловечно по отношению к детям и их семьям сейчас в 11 классе вводить проверочные работы, чтобы заставить старшеклассника учить все предметы, которые есть в выпускном классе.

Посмотрите на стоимость обучения в вузах! Если ты не поступаешь на бюджет, то это тысяч 300 в год. А в московских вузах – и все 700 тысяч - в этом году цены подняли. То есть, ты за четыре года обучения пару миллионов за это отдашь. Есть такие деньги у семей? У подавляющего большинства – нет.

Глупо в 11-м классе требовать от ребенка быть отличником по всем предметам, если ты сдаешь только четыре предмета, критически важных для поступления в вуз на бюджет.

Что число часов в день ограничено. Чтобы без особого стресса усвоить программу и сдать ЕГЭ, нужно 40 недель подготовки к предмету. И чтобы ребенок тратил примерно один час в день на этот предмет.

В среднем если четыре предмета - часов 300, это 3-4 часа в день. То есть полдня. Но еще есть занятия в школе, дорога в школу, какие-то другие активности. И чтобы все успеть очень часто одиннадцатиклассника приходится не спать. Он ложится в три ночи, встает в восемь утра и снова идет в школу. А в конце школы еще завуч попросит какую-то сценку на выпускной придумать, стихи написать. И для сна вообще остается три часа.

«На 50% - это ваша совесть и ответственность»

- Гарантировать хороший результат ни офлайн, ни онлайн, и занятия с профессором МГУ, ни со студентом не дадут. Примерно 50% успеха зависят от вашей совести и вашей и ответственности.

Сейчас онлайн-репетиторство очень активно развивается. По многим причинам. Потому что в онлайне можно предложить гораздо больше взаимодействия материалов, чем офлайн. К примеру, у меня есть онлайн-курс по истории и по обществознанию, который стоит 2800 в месяц. Это три занятия в неделю. При этом к каждому занятию есть домашнее задание по второй части ЕГЭ, в котором нужно писать развернутый ответ. И вы гарантированно получаете обратную связь с указанием на все нюансы, ошибки и рекомендации по тому, как лучше его выполнять.

Второй момент - онлайн очевидно более доступен для людей, которые живут в городах маленьких или в селах, где просто нет преподавателей. Например, я был в подмосковном Малоярославце. У них там, один репетитор по математике к ЕГЭ на весь город, и к нему очередь уже на пять лет вперед.

Я не беру в расчет такой момент, что онлайн сильно экономит время. Не нужно куда-то ехать – включил компьютер и учишься.