2020-01-14T19:32:15+03:00
Звезды

Мария Шукшина забрала внука: «Фрейя попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье»

Актриса рассекретила заработки невестки
Ирина ВИКТОРОВА
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Мария Шукшина.Мария Шукшина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сын Марии Шукшиной стал отцом весной 2018-го года. Его экс-подруга Фрейя Зильбер родила мальчика, которого назвала Марком. Фрейя и сын Марии Шукшиной Макар Касаткин расстались до рождения мальчика. Во время беременности и после рождения ребенка Фрейя периодически появлялась в ток-шоу, а на полученные гонорары жила и обеспечивала себя и сына.

Молодая женщина родом из Барнаула, где она у своей мамы оставила дочь, сбежав покорять столицу. Зильбер умело отрабатывала гонорары, скандаля в телепередачах. Макар Касаткин женился на Илоне Александровой, создав крепкую семью. Но от сына не отказывался: платил алименты. Кроме того, Мария Шукшина даже хотела забрать мальчика к себе в семью на воспитание, но Фрейя не отдала. Скандалов в семье было много. Но в праздники случилось новогоднее чудо: в семье восстановился пока хрупкий, но все же мир.

Фрейя говорит подружкам, что сначала ждала первого шага от семья Шукшиных, а потом решила, что сейчас мальчику будет лучше пожить в звездной обеспеченной семье. А вот у Марии Васильевны своя версия, которую она решила опубликовать в соцсетях.

Фрейя Зильбер.

Фрейя Зильбер.

«Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту она не имела права придти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только с редакторами! Только по сценарию! За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает. И это надо понимать зрителям, которых одурачивают, и которые принимают эти постановки за чистую монету и верят им!» - Шукшина отрицает личные конфликты с матерью внука. Мол, во всем виноваты телевизионщики, которые хотели зрелищ, и платили за это приличные деньги.

И вот теперь Мария Шукшина сообщила о долгожданном воссоединении с внуком, рассказав, что телевизионщики расторгли в конце года контракт с Зильбер, так как не получили интервью с известной семьей: «В начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!»

Мария Шукшина была обижена на программу «Прямой эфир» за огласку неприятной истории с выбиванием алиментов с ее сына на внука, и другие подробности личной жизни. Мария некоторое время назад сообщила в Инстаграме, что ей предлагали 15 миллионов рублей за интервью в передаче. Андрей Малахов так комментировал нам в интервью эти цифры: «Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью...»

Зная любовь Зильбер к телевизионным заработкам можно предположить ее появление и в других телепередачах. Тем более и повод новый появился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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