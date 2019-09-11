Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной и угодила в наркоклинику с передозировкой

Вскрылись шокирующие подробности личной жизни бывшей девушки сына Марии Шукшиной. Как удалось выяснить светским хроникерам, Фрейя Зильбер четыре месяца лечилась от пагубного пристрастия, а ее годовалый сын Марк жил у ее мамы в Барнауле.

Фрейя Зильбер вместе с правнуком Василия Шукшина неожиданно исчезла из квартиры в мае. С тех пор о девушке ничего не было слышно. Соседи сообщили, что в квартире она не появлялась несколько месяцев. Жилище разгромлено, вещи разбросаны. В последний раз Зильбер видели в момент госпитализации с передозировкой.

"Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идет не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила помощи", - призналась бывшая невеста сына Марии Шукшиной в эфире шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Фрейя не скрывает - ей было очень нелегко признать зависимость и проходить лечение в наркоклинике. "Не видеться с ребенком, жить по расписанию... Химическая зависимость - это болезнь, она на самом деле очень страшная. Все эти месяцы для меня были ужасно тяжелыми, было кошмарно", - рассказала 21-летняя девушка.

freya_zilber Дреды сделала

Сейчас Зильбер мечтает лишь о том, чтобы поскорее вернуться к сыну. Семейству Шукшиных ребенка она не отдаст: "Я хочу видеть Марка, я заберу его. Хочу жить дальше со своим ребенком".

А вот ее мама Нина Александровна решением Фрейи недовольна. Родительница воспитывает не только младшего сына Фрейи, но и ее старшую дочку Еву. "Куда ты заберешь мальчика? У тебя ни дома, ни денег. Ничего нет", - обратилась родительница к экс-возлюбленной Макара Касаткина.

Но Зильбер заверила родственницу, что все будет хорошо. "Сначала поживу с тобой в Барнауле, потом придумаю что-нибудь", - парировала она.

Фрейя Зильбер также объяснила также, почему ее квартира находится в ужасном состоянии. По словам молодой мамы, она отдала ключи приятелю, который устроил там разгром в ее отсутствие. Стоит отметить, что ранее дочь Марии Шукшиной рассказывала, что поведение самой Фрейи бывает неадекватным.