2019-09-11T21:07:12+03:00
Звезды

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной и угодила в наркоклинику с передозировкой

В последний раз Фрейю Зильбер видели в момент госпитализации
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Фрейя не скрывает - ей было очень нелегко признать зависимость и проходить лечение в наркоклиникеФрейя не скрывает - ей было очень нелегко признать зависимость и проходить лечение в наркоклиникеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вскрылись шокирующие подробности личной жизни бывшей девушки сына Марии Шукшиной. Как удалось выяснить светским хроникерам, Фрейя Зильбер четыре месяца лечилась от пагубного пристрастия, а ее годовалый сын Марк жил у ее мамы в Барнауле.

Фрейя Зильбер вместе с правнуком Василия Шукшина неожиданно исчезла из квартиры в мае. С тех пор о девушке ничего не было слышно. Соседи сообщили, что в квартире она не появлялась несколько месяцев. Жилище разгромлено, вещи разбросаны. В последний раз Зильбер видели в момент госпитализации с передозировкой.

"Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идет не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила помощи", - призналась бывшая невеста сына Марии Шукшиной в эфире шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Фрейя не скрывает - ей было очень нелегко признать зависимость и проходить лечение в наркоклинике. "Не видеться с ребенком, жить по расписанию... Химическая зависимость - это болезнь, она на самом деле очень страшная. Все эти месяцы для меня были ужасно тяжелыми, было кошмарно", - рассказала 21-летняя девушка.

freya_zilberfreya_zilber
Дреды сделала
1642 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сейчас Зильбер мечтает лишь о том, чтобы поскорее вернуться к сыну. Семейству Шукшиных ребенка она не отдаст: "Я хочу видеть Марка, я заберу его. Хочу жить дальше со своим ребенком".

А вот ее мама Нина Александровна решением Фрейи недовольна. Родительница воспитывает не только младшего сына Фрейи, но и ее старшую дочку Еву. "Куда ты заберешь мальчика? У тебя ни дома, ни денег. Ничего нет", - обратилась родительница к экс-возлюбленной Макара Касаткина.

freya_zilberfreya_zilber
Это весна...
1305 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но Зильбер заверила родственницу, что все будет хорошо. "Сначала поживу с тобой в Барнауле, потом придумаю что-нибудь", - парировала она.

Фрейя Зильбер также объяснила также, почему ее квартира находится в ужасном состоянии. По словам молодой мамы, она отдала ключи приятелю, который устроил там разгром в ее отсутствие. Стоит отметить, что ранее дочь Марии Шукшиной рассказывала, что поведение самой Фрейи бывает неадекватным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федосеева-Шукшина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана
Кирилл Вышинский: Украина всегда будет говорить по-русски
США продаст Польше 32 истребителя пятого поколения F-35
Кирилл Вышинский: Стыдно, когда страна играет в пиратов
Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа
Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов
Сбежавший из России «агент ЦРУ» Смоленков был женат на своем преподавателе по английскому
Facebook ужесточит контроль за постами о членовредительстве и суициде
Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией
Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей
На церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября Трамп пообещал продолжить борьбу с талибами
В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря