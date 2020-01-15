Самую крупную нарколабораторию в России нашел сельский участковый Петров

Вечером 20 ноября капитан полиции Петров подошел к железному ангару в поселке Обуховец, где раньше располагалось подсобное хозяйство завода «Большевик» (ныне Обуховский оборонный завод), и стукнулся в железные ворота.

Скромный герой участковый рассказал все как было. Фото: МВД РФ по городу Санкт-Петербург

- У нас мероприятия проходят по нелегальному мигранту, по розыску транспорта угнанного, - оправдывался потом участковый, - мы же всегда такие места осматриваем. Поселок в лесу, ангар за забором, с улицы не видно ничего, то работал, то не работал, его перепродавали каждый год... Да нет, я не удивился, штатная ситуация, а что, легче с дебоширом, который идет на тебя со сковородкой?

Раньше здесь находилось подсобное хозяйство завода «Большевик», а теперь сплошной криминал.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Штатной ситуацией служивый назвал барханы «кристаллов», сохнущих на застеленном пленкой полу ангара, всего пять тонн восемьсот килограммов наркотика-сырца. Четыре промышленных миксера, где мололась наркота, все выше человеческого роста, а один по-настоящему гигантский - три с половиной метра в высоту и два с половиной в диаметре. 80 тонн ингредиентов-химикатов. Две с лишним тонны упакованного, готового к отправке товара…

Химикаты, использовавшиеся при производстве наркотика.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Химический реактор.Такой огромный, что взбираться на него нужно по лестнице.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Ящики с опасными веществами проложены соломой.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Стадия сушки наркотика-сырца.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Готовый к отправке товар.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Интервью «КП» Петров отказался дать наотрез: «Начальство запретило, а мне остался месяц до пенсии, я с 1994 года работаю, дайте уволиться спокойно», - зато подробно рассказал все сослуживцам, а те записали героя.

Он говорит, что железные ворота были открыты. Что варщики, сварившие самую большую партию «синтетики» в истории - 7 тысяч 894 килограмма «соли» стоимостью 7 млрд рублей, - даже не выставили охрану...

В ангаре были груды, барханы кристаллов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Вам это ничего не напоминает? Незапертый вагончик-лаборатория в пустыне, особо чистые «кристаллы», беспечные «химики» в трусах...

«Breaking Bad», - выдохнули читатели.

НАША СПРАВКА

Культовый сериал «Breaking Bad» о заболевшем раком учителе, начавшем ради денег варить наркоту и превратившемся в чудовище, шел в России под названием «Во все тяжкие», хотя правильнее перевести «Ломая систему», «Пойдя против» или «Хуже некуда».

Когда через сутки после обнаружения ленинградской лаборатории троих варщиков задержали и выяснилось, что 25-летний Дмитрий Говорушкин учился в педвузе и даже за деньги сидел с детьми, сходство стало еще сильнее.

Культовый сериал о заболевшем раком учителе, начавшем ради денег варить наркоту и превратившемся в чудовище, шел в России под названием «Во все тяжкие». Фото: Кадр из фильма

АНГАР

Я стою перед железным гофрированным забором, за спиной - тридцать километров от райцентра Тосно и пять по лесу. Здесь серая трехэтажка, частные домики, развалины и ангар.

Тот самый ангар.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Обхожу забор по периметру и проникаю на территорию. Когда-то, до 91-го года, тут была двухэтажная пилорама и тарный цех, рабочие сколачивали поддоны для ракет такой величины, что их приходилось вывозить на рельсах. Теперь в боку ангара круглая дыра и видны синие бочки из-под химикатов, тысячелитровый квадратный контейнер для вызревания наркотика и надписи: «Серж Дима» и «666».

На заборе "левая" табличка "ПитерТехСнаб": эта фирма не имеет никакого отношения к преступлению, ее хозяина даже не допрашивали.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Обхожу по периметру - нет забора.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Нашла дырку в ангаре, через нее видны надписи "Серж Дима" и "666".Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Серж - это второй задержанный: 48-летний судимый за разбой Сергей Каменев из Кемеровской области.

Сергей Каменев пришел в полицию сам, потому что очень замерз в лесу.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Дух из дыры и подсобки ангара, в которую можно залезть, шибает такой, что слезятся глаза, пахнет то ли доместосом, то ли другой хлоркой. Очень скоро немеет язык, а голова начинает болеть, как от водки на второй день. Брр, какая гадость эти ваши наркотики…

Вход в подсобку с обратной стороны ангара, вонь из дверного проёма невероятная.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Из ближайшего дома ко мне спешит пенсионер: когда несколько недель назад лабораторию накрыли, Виктора Ивановича взяли понятым, он все видел собственными глазами, а до того каждый день общался с преступниками:

- Приехали к нам в сентябре, веселые такие! Этого, который старше, Батей звали, а другого - Сынок. Это я уж потом по телевизору увидел: Каменев и Сурнаков (третий задержанный, Николай Сурнаков из Белоруссии. - Ред.). Батя все балагурил, но нас на территорию они не пускали: я пошел фанеру забрать, которая от прежних хозяев там валялась, меня как шуганули: «Нельзя, запретная зона». Вагончик там стоял с охраной в камуфляже...

Понятой Виктор Иванович (справа) был внутри ангара и каждый день общался с наркодельцами.Фото: Артем КИЛЬКИН

То есть охрана все-таки была.

- Нам-то сказали, здесь снова будет пилорама, мы обрадовались: «Баньки себе срубим подешевле»…

Между собой местные зовут ангар «криминальный сарай»: пять лет назад здесь уже было задержание с ОМОНом. Предприниматель, объявивший, что производит автоклавы для стерилизации мединструментов, перебивал там номера на разных приборах и, говорят, нагрел даже Байконур... Большая, славная история.

Следы работы следственной группы.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

У того жулика Виктор Иванович работал сторожем.

- В этот раз полицейские как набежали - всё землю магнитным щупом тыкали у ручья, флешку какую-то искали. Вы там поаккуратней про меня, главного-то ихнего еще не поймали, он, поди, высоко в Москве сидит, - свидетель многозначительно показывает пальцем вверх…

Мне тоже кажется, что миллиарды варятся не сами по себе. Учитель из сериала Уолтер Уайт только поначалу синтезировал мет на коленке, потом-то он связался с международным преступным синдикатом…

Правда, меры безопасности все-таки слабоваты для синдиката. А может, в Тосно была крыша, а участкового не поставили в известность?

БЫЛА ЛИ КРЫША

Передо мной представитель Управления по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник юстиции. Он был на месте через два часа после того, как участковый вызвал подкрепление, допрашивал всех варщиков и теперь руководит расследованием:

- Мы крышевания пока не видим, и, по нашему мнению, его там нет. Соучастие силовых структур можно предположить, если лаборатория действует длительное время и жители жалуются на запах, а правоохранительные органы не реагируют, но эти-то проработали всего месяц... Вы правильно поняли: неотъемлемая часть производства наркотиков - резкий химический запах, поэтому злоумышленники и выбирают такие удаленные места: в лесу, на окраине заброшенных поселков, в отдельно стоящих домах. Иногда во время синтеза жгут во дворе покрышки - заглушают запах. Ворота держат на запоре, а в Обуховце - еще и под видеонаблюдением: мы изъяли там несколько терабайтов съемки, занимаемся изучением... Кстати, мы же допрашиваем арестованных. Старший дал им четкую инструкцию: «Если на территорию влезут местные жители, гнать под любым предлогом». Они переспросили: «А если придут сотрудники?» «Сотрудники?! Бежать».

Так и случилось: участковый пришел, варщики приоткрыли окошечко на воротах, он показал удостоверение - они дунули в разные стороны.

Дырка в воротах, через которую показал удостоверение участковый. Увидев полицейского, преступники сразу убежали.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Брошенных телефонов и машин оперативникам хватило, чтобы за несколько часов вычислить Говорушкина и Сурнакова, а Каменев сдался сам.

Дмитрия Говорушкина задержали, когда он пытался уехать из города.Фото: Личный архив

Всю ночь он сидел в лесу в чем был, без теплой одежды, смотрел на полицейские мигалки... Утром явился, синий, как бобик! В тюрьме все-таки ужин, макароны.

Представитель следствия вспоминает:

- Я ночью туда приехал: горло першит, слезы текут, невозможно находиться! Наркотик собирали совковыми лопатами! Смеялись: обычное изъятие - 50 - 100 граммов. Конечно, никогда не видели такого масштаба... Всего нами изъято под тысячу объектов, назначено более трехсот экспертиз: химических, генетических, чтобы четко установить весь ход событий. Работали двое суток без сна, и такой адреналин! Казалось, горы могу свернуть, как в молодости! Потом, конечно, понял, какой энергетик на меня подействовал, и очень плохо было. Вот так и изнашивается организм. Получил отрицательный опыт.

Николая Сурнакова взяли на квартире у родственников.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В Следственном управлении мне рассказывают случай: взяли они варщика, который неделю не снимал майку, посадили в камеру, наутро охрана мечется - вся камера под кайфом.

Что такое? Хватило одной майки.

Вот потому «химиков» из Обуховца допрашивали в кабинетах с открытой дверью. Во избежание.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Правильное название «кристаллов» или «соли» - N-метил-эфедрон-альфа-перро-лидино-валера-фенон или альфа-PVP, но наркоманы всегда употребляют сленг, также как метамфетамин они зовут «мет», «фен», «меф».

Оба вещества - синтетические наркотики. Раньше страна сидела на импортном героине, который ввозился из Афганистана, но примерно в 2013 году произошло импортозамещение: «синтетика» производится внутри страны из отечественных компонентов. Альфа-PVP, например, - из жидкости для пожаротушения и универсального растворителя.

Стоит дешево, вмазаться - как съесть кило колбасы.

Способ употребления любой, смотрите Breaking Bad: одну и ту же химию и втирают, и вдыхают, и глотают. Времена, когда дозу берегли и потому потребляли строго определенным, самым эффективным образом (одним одноразовым медицинским приспособлением на пять человек, и так распространяли СПИД), ушли в прошлое…

Разумеется, доступность сделала отраву еще опаснее. «Соль», - написано рядом со всеми школами.

Окончание следует