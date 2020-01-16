2020-01-16T01:13:32+03:00
Происшествия

Восемь тонн наркоты сварили бывший воспитатель детского сада, бизнесмен, мигрант и зек

Сценарий фильма Breaking Bad повторился под Санкт-Петербургом, где участковый нашел нарколабораторию в бывшем ангаре оборонного завода [Часть 2]
Ульяна СКОЙБЕДА
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Химик Дмитрий Говорушкин и масштабы производства его подпольной лаборатории.Химик Дмитрий Говорушкин и масштабы производства его подпольной лаборатории.
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Окончание. Начало см. Часть 1

20 ноября полиция ликвидировала самую крупную нарколабораторию в истории России, злоумышленники сначала убежали, но были пойманы. Ими оказались 25-летний педагог Дмитрий Говорушкин, 35-летний житель Белоруссии Николай Сурнаков и 48-летний Сергей Каменев, судимый из Кемерова. Все они немедленно начали сотрудничать со следствием и рассказали, как организовали бизнес.

ХИМИК

Ангар они купили в собственность за 400 тысяч рублей («КП» нашла риэлтора, который выставлял объект на продажу), оформили на родственницу одного из членов шайки.

Ангар преступники купили в собственность за 400 тысяч рублей. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ангар преступники купили в собственность за 400 тысяч рублей.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Химиком был Говорушкин, цинично сфотографированный в соцсети в футболке с надписью: «Сделай свою жизнь лучше! Без наркотиков».

Химиком был Говорушкин, 25-летний выпускник педуниверситета имени Герцена, цинично сфотографированный в соцсети в футболке с надписью: «Сделай свою жизнь лучше! Без наркотиков».

Химиком был Говорушкин, 25-летний выпускник педуниверситета имени Герцена, цинично сфотографированный в соцсети в футболке с надписью: «Сделай свою жизнь лучше! Без наркотиков».

- Он такой активист был, - рассказывали мне знакомые арестованного по школе в городе Кириши. - Участвовал во всех мероприятиях, помогал нам на выпускном, хотя учился на год младше: сидел за компьютером, ставил музыку. Веселый, общительный: мог, например, пойти на митинг и фотографироваться на фоне полиции с откляченной попкой в виде зайчика из «Плейбоя»… Он и сейчас дружит с классной руководительницей.

Говорушкин мог прийти на митинг и сфотографироваться на фоне полиции в виде зайчика из «Плейбоя».

Говорушкин мог прийти на митинг и сфотографироваться на фоне полиции в виде зайчика из «Плейбоя».

Он такой клоун, не мог быть серьезным даже на собственной свадьбе.

Он такой клоун, не мог быть серьезным даже на собственной свадьбе.

Классная руководительница Козлова Ирина Ахмадовна, на странице которой Говорушкин чинно идет в патриотическом строю с георгиевской лентой, сделала все, чтобы воспрепятствовать работе «КП». В школе мне сообщили, что давать СМИ информацию запрещено, а когда я в отчаянии разместила в городской группе объявление: «Ищу одноклассников!», - Ирина Ахмадовна позвонила админу и заставила снять текст.

Учительница Говорушкина Козлова Ирина Ахмадовна сделала все, чтобы воспрепятствовать работе «КП». На ее странице наркоторговец отмечен как "лучший друг".

Учительница Говорушкина Козлова Ирина Ахмадовна сделала все, чтобы воспрепятствовать работе «КП». На ее странице наркоторговец отмечен как "лучший друг".

Что за трогательная забота о наркоторговце?

Моя версия: Говорушкин для учителей свой, мать Дмитрия работает в местном детском саду «Березка», и в этом же саду будущий преступник проходил практику.

Мать Дмитрия работает в местном детском саду «Березка»: для педагогов он свой!

Мать Дмитрия работает в местном детском саду «Березка»: для педагогов он свой!

- Очень хорошо отношусь к Диме, - подтвердила заведующая садиком.

В «Крестах» педагог чувствует себя отлично, уже сообщил, что эта лаборатория вторая, та была поменьше.

- Видел его на свидании с женой, - поделился сотрудник, - за руки держатся: «Ха-ха-ха!» Я даже адвоката спросил: «Он понимает, что ему грозит? За сто граммов вещества суды дают 16 лет, а 8 тонн, особо крупный размер - это же до пожизненного!»

Развеселый Говорушкин больше похож не на Уолтера Уайта по кличке Хайзенберг, а на его малоосознанного напарника-наркомана Джесси Пинкмана! Зато супруга весельчака Валентина - вылитая Скайлер Уайт, даже по фото. В сети легко гуглится дневник, в котором выпускница экономического вуза Скайлер Валя описывает свои тщетные попытки создать легальный бизнес по производству диванов: «К сожалению, денег сегодняшний день мне не принес… Бегала по делам, а денег как не было, так и нет…» (Дневник жены наркоторговца - на kp.ru.)

Химик Дмитрий Говорушкин больше похож не на умного Хайзенберга, а на наркомана Джесси Пинкмана (герои сериала «Во все тяжкие»)! Зато его жена Валя - вылитая Скайлер Уайт из того же детектива (фото справа). Фото: vk.com

Химик Дмитрий Говорушкин больше похож не на умного Хайзенберга, а на наркомана Джесси Пинкмана (герои сериала «Во все тяжкие»)! Зато его жена Валя - вылитая Скайлер Уайт из того же детектива (фото справа). Фото: vk.com

- Жили они в бабушкиной квартире, он не мог устроиться на работу, пробовали продавать мебель - прогорели, - рассказал знакомый. - Вы посмотрите, какие у нее кроссовки стоптанные. Весной Дима сказал, что устроился в фирму, которая производит жидкость для прочистки труб на Киришинском нефтезаводе, поэтому так пахнет; она поверила. Стал приносить по 200 - 250 тысяч - считала, что еще и мало за такую вредную работу! Съездили на самый дешевый курорт, хотели доделать ремонт и наконец подумать о ребенке. Там, конечно, вся семья в шоке… Этот дебил еще и умудрился оформить машину, на которой возили наркотики, на маму-педагога…

Говорушкин с женой на курортном отдыхе.

Говорушкин с женой на курортном отдыхе.

Валентина поделилась в соцсетях снимком интерьера квартиры.

Валентина поделилась в соцсетях снимком интерьера квартиры.

Вся семья в шоке. Говорушкин умудрился оформить машину, которую нашли в нарколаборатории, на маму-педагога...

Вся семья в шоке. Говорушкин умудрился оформить машину, которую нашли в нарколаборатории, на маму-педагога...

Маленькие трагедии капиталистического общества, в котором, чтобы родить ребенка, нужно заработать, а высокооплачиваемых мест - раз-два и обчелся.

ПОДСОБНИКИ

Что касается Каменева и Сурнакова, они обычные подсобные рабочие типа: «Бери бочку, кати сюда, возьми лопату этого, насыпь в реактор». Каменев грузчик, Сурнаков водитель: возил на грузовике сырье со склада в Новгородской области. В группу они попали так: работали в частном доме в Сестрорецке, Говорушкин нанял их на разовую перевозку, хорошо заплатил. Понравилось…

Водитель Николай Сурнаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Водитель Николай Сурнаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Грузчик Сергей Каменев. Фото: ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Ленинградской области

Грузчик Сергей Каменев. Фото: ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Ленинградской области

У прежнего хозяина они получали 30 - 40 тысяч рублей, при лаборатории - 70 - 100 тысяч. Какая жизненная ситуация! И какая низкая цена.

- Все они «раскаиваются», и я не верю ни одному из них, - говорит представитель следствия. - Можно жить и на легальные доходы, но человеку мало! Хочется больше. Преступнику наплевать, что из-за его алчности зависимый, чтобы достать дозу, изобьет ребенка, отберет у него телефон... Я воспринимаю этих людей как киллеров. Сидит перед тобой убийца и пускает слезу: «Я сожалею».

Трудно не согласиться.

Осталось установить: кто же придумал эту схему?

ЛИДЕР

Отказывая в интервью «КП», родственники Говорушкина бросили: «Нашего Диму позвал на работу так называемый друг Никита Воронов! Почему так называемый? Да потому что он бежал, а друзья так не поступают!»

Никита Воронов - одноклассник Говорушкина, его друг с детства.

Никита Воронов - одноклассник Говорушкина, его друг с детства.

Следствие подтвердило: лидер группировки, одноклассник Говорушкина, на днях был задержан в белорусском аэропорту при попытке вылета в Грузию. Вместе с ним находился сбытчик (его роль: забирал из ангара готовый товар и занимался реализацией). Скоро обоих экстрадируют в Питер…

Вместе с Вороновым в Белоруссии задержан сбытчик группировки Станислав Махов. Его роль: забирал из ангара готовый товар (на фото) и занимался реализацией.

Вместе с Вороновым в Белоруссии задержан сбытчик группировки Станислав Махов. Его роль: забирал из ангара готовый товар (на фото) и занимался реализацией.

Воронов - это совсем другая история. В 23 года он женат на бизнесвумен гораздо старше себя и сам является учредителем нескольких фирм. На одной из них, «Фаворит-Альянс», директором которой оформлен Говорушкин, висит 7 миллионов рублей кредитов - вот и предполагаемый стартовый капитал для наркопроизводства. Если Говорушкины ходили в стоптанной обуви, то у лидера обнаружили конспиративную квартиру с 23 миллионами и пистолет ТТ, а еще следователь показал мне два «Мерседеса», номер одного - 777…

Лидер Никита Воронов. Фото: ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Ленинградской области

Лидер Никита Воронов. Фото: ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Ленинградской области

- Я бы предостерег от изучения жизненного пути этих детей, - говорит представитель следствия. - В этой пятерке главный - Воронов, он покупал ангар, но завтра пятерка может стать двадцаткой. Наша задача - найти финансиста. Поставщиков оборудования. Крупных оптовиков, которые брали на реализацию... И, главное, вдохновителя. Это всегда судимый за наркотики: без специфического опыта и связей этот бизнес невозможен...

И здесь у меня версия. В Киришах я приехала в заброшенный бизнес-центр по адресу регистрации фирмы Воронова и вдруг услышала: «А мы и сами его ищем».

В Киришах я приехала в заброшенный бизнес-центр по адресу регистрации одной из фирм Воронова, а мне и говорят: "Мы сами его ищем". На фото: исполнительный директор фирмы «Эко Парк» Виктор Косухин. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В Киришах я приехала в заброшенный бизнес-центр по адресу регистрации одной из фирм Воронова, а мне и говорят: "Мы сами его ищем". На фото: исполнительный директор фирмы «Эко Парк» Виктор Косухин.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В 2015 году (Никите только исполнилось 18 лет) его фирма арендовала этаж бизнес-центра, сломала спортзал и забабахала шикарный ночной клуб. Рулила клубом жена Никиты Елена, которая старше мужа на 12 лет, самого мальчика там никогда не видели. Тематические вечеринки, стриптиз: уровень впечатлял (Кириши - это нефть, а значит, не провинция).

Прежний бизнес четы Вороновых - ночной клуб в Киришах. Казалось бы, при чем здесь наркотики? Фото: vk.com

Прежний бизнес четы Вороновых - ночной клуб в Киришах. Казалось бы, при чем здесь наркотики? Фото: vk.com

Рулила клубом жена Никиты Елена, которая старше мужа на 12 лет, самого мальчика там никогда не видели.

Рулила клубом жена Никиты Елена, которая старше мужа на 12 лет, самого мальчика там никогда не видели.

При этом меньше чем через год арендаторы перестали платить. С ними страшно ругались, но ничего не добились. В 17-м году клуб съехал. Директор бизнес-центра умер, не выдержав разорения. Бизнес-центр закрылся. Арбитражный суд подтвердил, что фирма Вороновых должна 1 миллион 300 тысяч рублей, но приставы никого не нашли… Это рассказ пострадавшей стороны.

Арбитражный суд подтвердил, что фирма Вороновых должна бизнес-центру более миллиона рублей.

Арбитражный суд подтвердил, что фирма Вороновых должна бизнес-центру более миллиона рублей.

В 17-м году клуб съехал. Директор бизнес-центра умер. Бизнес-центр закрылся.

В 17-м году клуб съехал. Директор бизнес-центра умер. Бизнес-центр закрылся.

Ночной клуб, если кто не знает, это прямая связь с наркотиками. Синтетика и производится для 12-часовой пляски. Там, на танцполе, точно были знающие.

ОСТРОСОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Я смотрю на заброшенное здание бизнес-центра.

Символично, что это - такое же бывшее советское оборонное предприятие, как и ангар в Обуховце. До 91-го года здесь находилось КБ тонкого биологического машиностроения, подразделение НПО «Биопрепарат», разрабатывавшего биологическое оружие.

Я смотрю на заброшенное здание бизнес-центра в лесу. До 91 года здесь находилось опытное КБ Тонкого биологического машиностроения, разрабатывающее биологическое оружие. Разрушилось государство, разрушился его щит.А на обломках выросло что-то совсем другое Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я смотрю на заброшенное здание бизнес-центра в лесу. До 91 года здесь находилось опытное КБ Тонкого биологического машиностроения, разрабатывающее биологическое оружие. Разрушилось государство, разрушился его щит.А на обломках выросло что-то совсем другоеФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Разрушилось государство, разрушился его щит. А на обломках пока выросло что-то совсем другое...

Пишу об этом, потому что Breaking Bad - остросоциальный фильм. Он не только о том, как человек совершает преступление против общества, но и про то, как жить в обществе, совершающем преступление против тебя.

ДНЕВНИК ЖЕНЫ НАРКОТОРГОВЦА

Валентина Говорушкина, 23 года: «А денег как не было, так и нет…»

Несколько лет назад наркоторговец Дмитрий Говорушкин и его жена Валя попытались делать мягкую мебель на заказ. Они зарегистрировали ИП, создали сайт divansoft.ru, открыли странички в ВК, Инсте и других соцсетях (везде в контактах указаны сами Говорушкины и одни и те же номера телефонов). Одновременно Валя вела дневник на площадке Бизнес Молодость, и это такое отчаянное грустное чтиво, что мы решили опубликовать выдержки.

30 января 2018 года

Как и обещала, напишу свои цели.

Запустить сайт в рабочее состояние.

Сделать каталог.

Освоить работу Инстаграма и сделать так, чтобы он принес мне денег!

Про фигуру тоже не надо забывать.

1 февраля 2018 года

Полдня подбирали ткань и ножки для будущего дивана. К сожалению, денег сегодняшний день мне не принес, но сделаны те действия, которые могут принести те самые деньги. О боже, дай мне сил и терпения.

2 февраля 2018 года

День был непростой.

Полдня решали проблемы с горе-программистами, потом искали ткань с нужной фактурой и расцветкой… а денег как не было, так и нет. Но ничего, все впереди! Учимся, стараемся!

4 февраля 2018 года

Пусть не везет, но мы свое возьмем.

5 февраля 2018 года

Чтобы привлечь деньги в дом, хорошо положить под скатерть стола купюру и не тратить ее.

5 февраля 2018 года

Большое счастье, когда видишь хоть какой-то результат своей работы. Диван просто бомба!

6 февраля 2018 года

Ребята, день был трудный как морально, так и физически. У меня совершилась продажа. Состоялся реальный рычаг (очень круто было, но я такая уставшая была, что ужас). Всем добра!

8 февраля 2018 года

Коротко о моем везении :(

10 февраля 2018 года

Очень сильно хочется вырваться из этих страхов, неуверенности, нелепости, хочется перестать чувствовать себя полной дурой, лохушкой… Я приложу максимум усилий!

12 февраля 2018 года

Спите меньше. Большинству людей требуется не более 6 часов сна...

12 февраля 2012 года

Честно сказать, не день, а фигня какая-то… чувствую себя раздавлено, подавлено :( сегодня общалась с клиентами и все мимо… также весь день занималась сайтом. Забыла рассказать, на прошлой неделе меня кинули с сайтом, ребята делали полный колхоз (мы говорим одно, а они делали все наоборот), после чего просто взяли и удалили весь сайт… теперь после всех неудач с горе-программистами, решили разобраться сами и состряпать хоть что-то.

13 февраля 2012 года

Заработала 5 тысяч рублей.

От редакции:

На этом дневник обрывается. Сейчас все площадки заброшены, опыт легального бизнеса оказался неудачным. Становится как-то понятнее, что привело Дмитрия Говорушкина к наркоторговле.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Многие хотят быть Уолтерами Уайтами

МВД утверждает: случай в Тосно – вовсе не уникальный. Схемы работы наркопроизводителей полиции понятны

Когда я пришла в Управление по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, чтобы написать о нарколаборатории в Тосно, там удивились:

- А почему именно о ней? Она достаточно обычная, разве что крупная. Но были у нас дела и поинтересней! Например, когда злоумышленник возил оборудование в багажнике машины и каждый день варил в новой съемной квартире: такая летучая лаборатория! За день соседи не успевают понять, что происходит, думают, кто-то плинтуса красит… Уборщица агентства по наему недвижимости потом все это убирала, недоумевала, почему после одного и того же клиента всегда такой химический запах? Потом агентство внесло этого клиента в черный список, он врал друзьям, что потерял паспорт, просил их снять квартиру по своим документам – а когда мы его разоблачили, сотрудники агентства стали нашими свидетелями, особенно уборщица! Или было у нас организованное преступное сообщество «Бегемот»: семь отдельных структурных подразделений, то есть лабораторий с единым руководством, в трех субъектах Федерации, включая Сочи. А вот так: изучили рынок сбыта и решили, что выгодно будет открыть филиал в Краснодарском крае…

И дальше мне рассказали несколько настоящих детективных историй (читать далее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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