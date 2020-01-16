Восемь тонн наркоты сварили бывший воспитатель детского сада, бизнесмен, мигрант и зек

Окончание. Начало см. Часть 1

20 ноября полиция ликвидировала самую крупную нарколабораторию в истории России, злоумышленники сначала убежали, но были пойманы. Ими оказались 25-летний педагог Дмитрий Говорушкин, 35-летний житель Белоруссии Николай Сурнаков и 48-летний Сергей Каменев, судимый из Кемерова. Все они немедленно начали сотрудничать со следствием и рассказали, как организовали бизнес.

ХИМИК

Ангар они купили в собственность за 400 тысяч рублей («КП» нашла риэлтора, который выставлял объект на продажу), оформили на родственницу одного из членов шайки.

Ангар преступники купили в собственность за 400 тысяч рублей.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Химиком был Говорушкин, цинично сфотографированный в соцсети в футболке с надписью: «Сделай свою жизнь лучше! Без наркотиков».

Химиком был Говорушкин, 25-летний выпускник педуниверситета имени Герцена, цинично сфотографированный в соцсети в футболке с надписью: «Сделай свою жизнь лучше! Без наркотиков».

- Он такой активист был, - рассказывали мне знакомые арестованного по школе в городе Кириши. - Участвовал во всех мероприятиях, помогал нам на выпускном, хотя учился на год младше: сидел за компьютером, ставил музыку. Веселый, общительный: мог, например, пойти на митинг и фотографироваться на фоне полиции с откляченной попкой в виде зайчика из «Плейбоя»… Он и сейчас дружит с классной руководительницей.

Говорушкин мог прийти на митинг и сфотографироваться на фоне полиции в виде зайчика из «Плейбоя».

Он такой клоун, не мог быть серьезным даже на собственной свадьбе.

Классная руководительница Козлова Ирина Ахмадовна, на странице которой Говорушкин чинно идет в патриотическом строю с георгиевской лентой, сделала все, чтобы воспрепятствовать работе «КП». В школе мне сообщили, что давать СМИ информацию запрещено, а когда я в отчаянии разместила в городской группе объявление: «Ищу одноклассников!», - Ирина Ахмадовна позвонила админу и заставила снять текст.

Учительница Говорушкина Козлова Ирина Ахмадовна сделала все, чтобы воспрепятствовать работе «КП». На ее странице наркоторговец отмечен как "лучший друг".

Что за трогательная забота о наркоторговце?

Моя версия: Говорушкин для учителей свой, мать Дмитрия работает в местном детском саду «Березка», и в этом же саду будущий преступник проходил практику.

Мать Дмитрия работает в местном детском саду «Березка»: для педагогов он свой!

- Очень хорошо отношусь к Диме, - подтвердила заведующая садиком.

В «Крестах» педагог чувствует себя отлично, уже сообщил, что эта лаборатория вторая, та была поменьше.

- Видел его на свидании с женой, - поделился сотрудник, - за руки держатся: «Ха-ха-ха!» Я даже адвоката спросил: «Он понимает, что ему грозит? За сто граммов вещества суды дают 16 лет, а 8 тонн, особо крупный размер - это же до пожизненного!»

Развеселый Говорушкин больше похож не на Уолтера Уайта по кличке Хайзенберг, а на его малоосознанного напарника-наркомана Джесси Пинкмана! Зато супруга весельчака Валентина - вылитая Скайлер Уайт, даже по фото. В сети легко гуглится дневник, в котором выпускница экономического вуза Скайлер Валя описывает свои тщетные попытки создать легальный бизнес по производству диванов: «К сожалению, денег сегодняшний день мне не принес… Бегала по делам, а денег как не было, так и нет…» (Дневник жены наркоторговца - на kp.ru.)

Химик Дмитрий Говорушкин больше похож не на умного Хайзенберга, а на наркомана Джесси Пинкмана (герои сериала «Во все тяжкие»)! Зато его жена Валя - вылитая Скайлер Уайт из того же детектива (фото справа). Фото: vk.com

- Жили они в бабушкиной квартире, он не мог устроиться на работу, пробовали продавать мебель - прогорели, - рассказал знакомый. - Вы посмотрите, какие у нее кроссовки стоптанные. Весной Дима сказал, что устроился в фирму, которая производит жидкость для прочистки труб на Киришинском нефтезаводе, поэтому так пахнет; она поверила. Стал приносить по 200 - 250 тысяч - считала, что еще и мало за такую вредную работу! Съездили на самый дешевый курорт, хотели доделать ремонт и наконец подумать о ребенке. Там, конечно, вся семья в шоке… Этот дебил еще и умудрился оформить машину, на которой возили наркотики, на маму-педагога…

Говорушкин с женой на курортном отдыхе.

Валентина поделилась в соцсетях снимком интерьера квартиры.

Вся семья в шоке. Говорушкин умудрился оформить машину, которую нашли в нарколаборатории, на маму-педагога...

Маленькие трагедии капиталистического общества, в котором, чтобы родить ребенка, нужно заработать, а высокооплачиваемых мест - раз-два и обчелся.

ПОДСОБНИКИ

Что касается Каменева и Сурнакова, они обычные подсобные рабочие типа: «Бери бочку, кати сюда, возьми лопату этого, насыпь в реактор». Каменев грузчик, Сурнаков водитель: возил на грузовике сырье со склада в Новгородской области. В группу они попали так: работали в частном доме в Сестрорецке, Говорушкин нанял их на разовую перевозку, хорошо заплатил. Понравилось…

Водитель Николай Сурнаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Грузчик Сергей Каменев. Фото: ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Ленинградской области

У прежнего хозяина они получали 30 - 40 тысяч рублей, при лаборатории - 70 - 100 тысяч. Какая жизненная ситуация! И какая низкая цена.

- Все они «раскаиваются», и я не верю ни одному из них, - говорит представитель следствия. - Можно жить и на легальные доходы, но человеку мало! Хочется больше. Преступнику наплевать, что из-за его алчности зависимый, чтобы достать дозу, изобьет ребенка, отберет у него телефон... Я воспринимаю этих людей как киллеров. Сидит перед тобой убийца и пускает слезу: «Я сожалею».

Трудно не согласиться.

Осталось установить: кто же придумал эту схему?

ЛИДЕР

Отказывая в интервью «КП», родственники Говорушкина бросили: «Нашего Диму позвал на работу так называемый друг Никита Воронов! Почему так называемый? Да потому что он бежал, а друзья так не поступают!»

Никита Воронов - одноклассник Говорушкина, его друг с детства.

Следствие подтвердило: лидер группировки, одноклассник Говорушкина, на днях был задержан в белорусском аэропорту при попытке вылета в Грузию. Вместе с ним находился сбытчик (его роль: забирал из ангара готовый товар и занимался реализацией). Скоро обоих экстрадируют в Питер…

Вместе с Вороновым в Белоруссии задержан сбытчик группировки Станислав Махов. Его роль: забирал из ангара готовый товар (на фото) и занимался реализацией.

Воронов - это совсем другая история. В 23 года он женат на бизнесвумен гораздо старше себя и сам является учредителем нескольких фирм. На одной из них, «Фаворит-Альянс», директором которой оформлен Говорушкин, висит 7 миллионов рублей кредитов - вот и предполагаемый стартовый капитал для наркопроизводства. Если Говорушкины ходили в стоптанной обуви, то у лидера обнаружили конспиративную квартиру с 23 миллионами и пистолет ТТ, а еще следователь показал мне два «Мерседеса», номер одного - 777…

Лидер Никита Воронов. Фото: ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Ленинградской области

- Я бы предостерег от изучения жизненного пути этих детей, - говорит представитель следствия. - В этой пятерке главный - Воронов, он покупал ангар, но завтра пятерка может стать двадцаткой. Наша задача - найти финансиста. Поставщиков оборудования. Крупных оптовиков, которые брали на реализацию... И, главное, вдохновителя. Это всегда судимый за наркотики: без специфического опыта и связей этот бизнес невозможен...

И здесь у меня версия. В Киришах я приехала в заброшенный бизнес-центр по адресу регистрации фирмы Воронова и вдруг услышала: «А мы и сами его ищем».

В Киришах я приехала в заброшенный бизнес-центр по адресу регистрации одной из фирм Воронова, а мне и говорят: "Мы сами его ищем". На фото: исполнительный директор фирмы «Эко Парк» Виктор Косухин.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В 2015 году (Никите только исполнилось 18 лет) его фирма арендовала этаж бизнес-центра, сломала спортзал и забабахала шикарный ночной клуб. Рулила клубом жена Никиты Елена, которая старше мужа на 12 лет, самого мальчика там никогда не видели. Тематические вечеринки, стриптиз: уровень впечатлял (Кириши - это нефть, а значит, не провинция).

Прежний бизнес четы Вороновых - ночной клуб в Киришах. Казалось бы, при чем здесь наркотики? Фото: vk.com

Рулила клубом жена Никиты Елена, которая старше мужа на 12 лет, самого мальчика там никогда не видели.

При этом меньше чем через год арендаторы перестали платить. С ними страшно ругались, но ничего не добились. В 17-м году клуб съехал. Директор бизнес-центра умер, не выдержав разорения. Бизнес-центр закрылся. Арбитражный суд подтвердил, что фирма Вороновых должна 1 миллион 300 тысяч рублей, но приставы никого не нашли… Это рассказ пострадавшей стороны.

Арбитражный суд подтвердил, что фирма Вороновых должна бизнес-центру более миллиона рублей.

В 17-м году клуб съехал. Директор бизнес-центра умер. Бизнес-центр закрылся.

Ночной клуб, если кто не знает, это прямая связь с наркотиками. Синтетика и производится для 12-часовой пляски. Там, на танцполе, точно были знающие.

ОСТРОСОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Я смотрю на заброшенное здание бизнес-центра.

Символично, что это - такое же бывшее советское оборонное предприятие, как и ангар в Обуховце. До 91-го года здесь находилось КБ тонкого биологического машиностроения, подразделение НПО «Биопрепарат», разрабатывавшего биологическое оружие.

Я смотрю на заброшенное здание бизнес-центра в лесу. До 91 года здесь находилось опытное КБ Тонкого биологического машиностроения, разрабатывающее биологическое оружие. Разрушилось государство, разрушился его щит.А на обломках выросло что-то совсем другоеФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Разрушилось государство, разрушился его щит. А на обломках пока выросло что-то совсем другое...

Пишу об этом, потому что Breaking Bad - остросоциальный фильм. Он не только о том, как человек совершает преступление против общества, но и про то, как жить в обществе, совершающем преступление против тебя.

ДНЕВНИК ЖЕНЫ НАРКОТОРГОВЦА

Валентина Говорушкина, 23 года: «А денег как не было, так и нет…»

Несколько лет назад наркоторговец Дмитрий Говорушкин и его жена Валя попытались делать мягкую мебель на заказ. Они зарегистрировали ИП, создали сайт divansoft.ru, открыли странички в ВК, Инсте и других соцсетях (везде в контактах указаны сами Говорушкины и одни и те же номера телефонов). Одновременно Валя вела дневник на площадке Бизнес Молодость, и это такое отчаянное грустное чтиво, что мы решили опубликовать выдержки.

30 января 2018 года

Как и обещала, напишу свои цели.

Запустить сайт в рабочее состояние.

Сделать каталог.

Освоить работу Инстаграма и сделать так, чтобы он принес мне денег!

Про фигуру тоже не надо забывать.

1 февраля 2018 года

Полдня подбирали ткань и ножки для будущего дивана. К сожалению, денег сегодняшний день мне не принес, но сделаны те действия, которые могут принести те самые деньги. О боже, дай мне сил и терпения.

2 февраля 2018 года

День был непростой.

Полдня решали проблемы с горе-программистами, потом искали ткань с нужной фактурой и расцветкой… а денег как не было, так и нет. Но ничего, все впереди! Учимся, стараемся!

4 февраля 2018 года

Пусть не везет, но мы свое возьмем.

5 февраля 2018 года

Чтобы привлечь деньги в дом, хорошо положить под скатерть стола купюру и не тратить ее.

5 февраля 2018 года

Большое счастье, когда видишь хоть какой-то результат своей работы. Диван просто бомба!

6 февраля 2018 года

Ребята, день был трудный как морально, так и физически. У меня совершилась продажа. Состоялся реальный рычаг (очень круто было, но я такая уставшая была, что ужас). Всем добра!

8 февраля 2018 года

Коротко о моем везении :(

10 февраля 2018 года

Очень сильно хочется вырваться из этих страхов, неуверенности, нелепости, хочется перестать чувствовать себя полной дурой, лохушкой… Я приложу максимум усилий!

12 февраля 2018 года

Спите меньше. Большинству людей требуется не более 6 часов сна...

12 февраля 2012 года

Честно сказать, не день, а фигня какая-то… чувствую себя раздавлено, подавлено :( сегодня общалась с клиентами и все мимо… также весь день занималась сайтом. Забыла рассказать, на прошлой неделе меня кинули с сайтом, ребята делали полный колхоз (мы говорим одно, а они делали все наоборот), после чего просто взяли и удалили весь сайт… теперь после всех неудач с горе-программистами, решили разобраться сами и состряпать хоть что-то.

13 февраля 2012 года

Заработала 5 тысяч рублей.

От редакции:

На этом дневник обрывается. Сейчас все площадки заброшены, опыт легального бизнеса оказался неудачным. Становится как-то понятнее, что привело Дмитрия Говорушкина к наркоторговле.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Многие хотят быть Уолтерами Уайтами

МВД утверждает: случай в Тосно – вовсе не уникальный. Схемы работы наркопроизводителей полиции понятны

Когда я пришла в Управление по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, чтобы написать о нарколаборатории в Тосно, там удивились:

- А почему именно о ней? Она достаточно обычная, разве что крупная. Но были у нас дела и поинтересней! Например, когда злоумышленник возил оборудование в багажнике машины и каждый день варил в новой съемной квартире: такая летучая лаборатория! За день соседи не успевают понять, что происходит, думают, кто-то плинтуса красит… Уборщица агентства по наему недвижимости потом все это убирала, недоумевала, почему после одного и того же клиента всегда такой химический запах? Потом агентство внесло этого клиента в черный список, он врал друзьям, что потерял паспорт, просил их снять квартиру по своим документам – а когда мы его разоблачили, сотрудники агентства стали нашими свидетелями, особенно уборщица! Или было у нас организованное преступное сообщество «Бегемот»: семь отдельных структурных подразделений, то есть лабораторий с единым руководством, в трех субъектах Федерации, включая Сочи. А вот так: изучили рынок сбыта и решили, что выгодно будет открыть филиал в Краснодарском крае…

И дальше мне рассказали несколько настоящих детективных историй (читать далее).

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