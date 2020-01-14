2020-01-14T20:54:43+03:00
Общество

Алексей Кудрин: Ущерб от коррупции измеряется триллионами рублей

Накануне 25-летия Счетной палаты ее председатель дал большое интервью агентству «РИА Новости». «Комсомолка» выбрала из него главные моменты
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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О неистраченных деньгах

- По последним данным, расходы бюджета-2019 не исполнены на 1 триллион 115 миллиардов рублей. Под эти деньги были распланированы мероприятия, и проекты, и субсидии предприятиям, которые они не получили. К концу года накопился «навес» этих денег больше, чем в прошлом году: за последние три недели декабря 4 триллиона рублей надо было потратить. Это необычайно большая цифра.

О коррупции

- Исследования показывают, что объемы коррупции не снижаются. Думаю, ущерб может измеряться триллионами рублей. Счетная палата, выявляя финансовые нарушения, сейчас может только направлять материалы в правоохранительные органы, которые дальше сами выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями.

О воровстве из бюджета

- Объем воровства из бюджета России оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Речь о том, что расследуется в рамках уголовных дел. Общий объем нарушений в этой сфере исчисляется сотнями миллиардов рублей. Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них - нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть - это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

О нацпроектах

- Система управления нацпроектами очень забюрократизирована. Мероприятия и деньги нацпроектов погружены в госпрограммы, у которых есть еще и другие задачи и цели. Получается, что у министерства или вице-премьера, который отвечает за госпрограммы, больше задач, чем только по нацпроектам. Фокус размывается. Мы предложили все-таки вернуться к вопросу управления нацпроектами, потому что проекты должны быть прорывного характера. А в существующем виде нацпроекты дадут только локальный эффект. Это важно, но не обеспечивает прорыв.

О росте экономики

- В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством, - около 1,5% или даже меньше. То есть темпы пока сохраняются низкими. Развитие тормозят демографические проблемы и низкая производительность труда.

О президенте

- Тема президентских сроков вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав из Конституции слово «подряд», на мой взгляд, - нормальная, рациональная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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