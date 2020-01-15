Вомбаты в Австралии начали спасать мелких животных от пожаров

Вомбаты — сумчатые млекопитающие, обитающие в Австралии, начали пускать в свои норы мелких животных, чтобы те не сгорели в огне пожаров, бушующих на зеленом континенте.

Сообщение о столь нехарактерном для вомбатов поведении появилось в Instagram организации Greenpeace в Новой Зеландии. Оно быстро разошлось по всему миру, вызывая всеобщий восторг и умиление.

Сотрудники Greenpeace в Новой Зеландии, разместившие столь волнующий пост, ссылаются на иформацию, полученную от своих австралийских коллег, хотя и не сильно ей доверяют.

Сообщение об альтруизме вомбатов.

Если зверьки все-таки «вошли в положение» своих более мелких соседей по окружающей среде, дали им убежище и тем самым спасли от смерти, то их поведение и в самом деле достойно удивления. Ведь обычно вомбат защищает нору от чужаков, затыкая ее своим задом — в прямом смысле слова. Кости таза зверька оснащены подобием щитков, которые делают «пробку» очень крепкой. Гостей, сумевших прорваться внутрь, вомбат бодает сильными ударами головой — словно баран

Напомню, пожары в Австралии начались еще осенью 2019 года. Продолжаются до сих пор. Огонь уничтожил более 10 миллионов гектаров лесов. В полную негодность пришла среда обитания 13 видов животных. Сильнее других пострадали коалы — треть сгорели.

Дым от австралийский пожаров уже распространился на половине земного шара. По прогнозам NASA, дымный шлейф скоро обогнет и всю планету.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Вомбаты — сумчатые травоядные животные, обитающие в Австралии. Похожи на маленьких медведей или очень больших хомяков. В длину они от 70 до130 сантиметров, весят от 20 до 45 килограммов.

Вомбаты благоразумно роют глубокие норы.Они уходят в землю более, чем на 3 метра. Расположенные там жилые пещеры соединены тоннелями, общая протяженность которых иной раз достигает 20 метров. Есть, где укрыться в случае чего. И не только хозяевам, как теперь выяснилось.

Вомбат собственной персоной: "помесь" медведя с хомяком.

Надо понимать, что вомбаты специально никого к себе не приглашали, но и не прогоняли животных, которые искали, куда бы им юркнуть. Кто знает, может быть, беда и в самом деле объединяет?