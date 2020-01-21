Дмитрий Харатьян: Хочу снова стать отцом и очень жду внуков

21 января главному гардемарину страны исполняется 60 лет. И в это трудно поверить. Заразительная улыбка, мужская харизма... Харатьян по-прежнему любим миллионами. Накануне юбилея «Комсомолка» позвонила актеру.

«С Боярским постоянно выясняем отношения»

- Дмитрий, к юбилею вы пришли в отличной творческой и физической форме. Уже закончили сниматься в продолжении приключений гардемаринов у Светланы Дружининой?

- Не совсем. Вообще, если говорить о новом фильме, который вышел к юбилею, это не «Гардемарины», а «Зеленый фургон», 16-серийный сериал, который показывает Первый канал с 3 января. «Зеленый фургон» - продолжение того знаменитого фильма, в котором я ранее сыграл. Собственно, как и «Гардемарины».

Зелёный фургон. Совсем другая история - трейлер.

Этот фильм состоит из двух частей: один называется «Гардемарины-4», а второй - «Гардемарины 1787». Первая часть уже снята, идет монтаж. Вторую будем снимать в этом году летом - осенью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/755739" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Харатьян: потомственный гардемарин.В жизни Дмитрия Харатьяна было много удивительных совпадений и даже мистики! 21 января главному гардемарину страны исполняется 60 лет. Поздравляем!

Фильм, конечно, с интригой, гардемарины спасают Россию, мир, императрицу Екатерину II, ее репутацию... И тут главные герои уже не гардемарины, а их дети. Снимался и Михаил Боярский (в роли французского дипломата де Брильи. - Ред.), который «оживает». У нас с ним несколько батальных сцен, выясняем отношения постоянно...

- С Боярским дрались сами или дублеры помогали?

- Сами. Дублер у меня был, но именно для общих планов на фоне моря и т. д. На крупных планах везде мы, естественно. Особенной сложности не было: это просто драки на шпагах. Мы не падали ниоткуда, не убивались.

1985 год. Ведущие телемоста "Москва - София" советский актер Дмитрий Харатьян и болгарская студентка Вилетта Георгиева. Фото: Александр Шогин , Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС

- К этой новой роли вы специально бороду отрастили?

- Ну это не совсем борода. Просто мы сходили на яхте с Гариком Сукачевым. И я не брился недели две. Получилось что-то среднее между небритостью и бородой. И подумал, что это может быть полезно для образа: мы же уже все-таки взрослые ребята. Показал Дружининой, ей понравилось. Они с Мукасеем (оператор и муж. - Ред.) утвердили.

Кроме того, к съемкам в продолжении «Гардемаринов» я похудел. У меня было где-то 82 кг. Теперь мой вес три семерки - 77,7. Я уже давно не был в таком весе, лет пять-шесть. Надо выглядеть достойно и не обманывать ожиданий зрителей.

Фотопробы гардемаринов. Троица должна была быть другой - Сергей Жигунов, Юрий Мороз и сын Дружининой и Мукасея Анатолий. Но Анатолий погиб, а Мороз сниматься не мог. Место Мороза занял Харатьян, а Мукасея заменил Владимир Шевельков. Фото: Личный архив

Зарядка по-композиторски

- Про вас говорят, что вы знаете средство Макропулоса (чудесное снадобье, продлевающее молодость. - Ред.).

- Это кажется со стороны. Но я себя лучше знаю. Знаете выражение «слухи о моей смерти сильно преувеличены»? Так же и тут.

- Слухи о моложавости преувеличены?

- Это не мое личное достоинство - просто гены. И в этом нет никакого моего таланта, кроме того, что я поддерживаю себя в форме. Но не до фанатизма, чтобы ходить по косметологам или делать какие-то пластические операции. Нет, просто занимаюсь спортом. А еще у меня зарядка ежедневная получасовая по методу Александра Сергеевича Зацепина, знаменитого нашего композитора. Он вообще для меня эталон в области здоровья. В 94 года Александр Сергеевич в прекрасной форме. Он показал мне ряд своих упражнений. И я составил для себя комплекс. Там и йога, и силовые нагрузки, и упражнения от Зацепина.

- А что, у Запецина есть какая-то своя методика упражнений?!

- Да. У него были проблемы с позвоночником с юности, и он начал заниматься физкультурой, увлекся и разработал свою систему упражнений... К тому же я в теннис много играю, плаваю, фитнесом занимаюсь...

- А за питанием следите?

- Конечно. Было время, когда я худел по гемокоду крови. Была такая методика. Я где-то в 2001 году попробовал и потом долго лечился. Потому что, например, при той диете мне ничего нельзя было есть с кальцием - пил таблетки и т. д. Короче говоря, сорвал себе желудок и потом очень долго приходил в себя. Так что с диетами больше не экспериментирую. Просто стараюсь не есть после шести, не употреблять любой хлеб, соленое, жирное, острое, сладкое...

Ботфорты Высоцкий надел, когда играл в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976). А потом эта обувь досталась Харатьяну. Фото: Кадр из фильма

«Женщин не обижаю»

- Вы по жизни гардемарин?

- Вряд ли. Я не служу на флоте, вообще не армейский человек. Хотя когда-то служил в армии. А гардемарином по жизни не знаю, как можно быть...

- По отношению к женщине, например...

- Отношение к женщине - это же не гардемаринское только, а просто мужское. Безусловно, к женщинам я отношусь по-мужски. Женщин не обижаю. Кстати, так сложилось, что на съемках самых первых «Гардемаринов» мне достались ботфорты Владимира Семеновича Высоцкого. На отвороте с другой стороны было написано «Высоцкий». Он в этих ботфортах играл в картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». И я словно чувствовал его поддержку...

Дмитрий Харатьян. Песня из фильма "Зеленый фургон".Дмитрий Харатьян. Двадцатый год Песня из фильма "Зеленый фургон"

От курения отучила авария

- Часто актеры с возрастом меняют жен на тех, кто помоложе...

- Все может быть. Великая сила любви - она вне возраста и положения.

- Я к тому, что вы уже 30 лет с одной и той же женой Мариной Майко...

- Семья и семейные ценности для меня святы. Хотя рецептов не даю. Кто-то все время в поиске находится и женится по многу раз, как мой друг Максим Дунаевский. А кто-то, как Боярский с Ларисой Луппиан, вместе уже лет сорок. У нас с Мариной 30 лет в прошлом году было совместной жизни...

Дмитрий Харатьян и Марина Майко, 1991 год. Фото Валерия Христофорова /ИТАР-ТАСС/

- Первая и вторая ваши жены носят одно и то же имя - Марина Владимировна...

- Да, так уж получилось. С первой Мариной я познакомился на пороге театрального училища. Женился в 20 лет. Рано. Неудивительно, что из этого брака ничего не получилось. С Мариной Майко, с которой вместе по сей день, у нас история романтическая. Снимался в Одессе в фильме Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация». А Марина приехала в этот город играть в экранизации бабелевского «Заката». Мы жили в одной гостинице. Сразу обратил внимание: стройная высокая блондинка с голубыми глазами - эталон! Она вообще не знала, кто я, фильмы с моим участием не видела. Сама Марина только что завоевала титул «Мисс Тирасполь» (уже приняла участие в конкурсе «Мисс СССР») и смотрела на всех свысока, ощущала себя звездой. Пришлось завоевывать ее сердце.

А потом я повез ее с юга к себе в подмосковный Красногорск на недавно купленном своем первом автомобиле - подержанном «Ниссане». Доехали до Москвы, раннее утро, туман. Чтобы не заснуть, закурил, стряхнул пепел в окно, а его ветром - назад в салон и Марине на волосы. Они вспыхнули, я бросился тушить и выпустил из рук руль. Когда повернулся, увидел, что мы уже в кювете. Машина перевернулась, упала на крышу и продавила ее настолько, что она оказалась где-то на уровне лба. Незнакомые люди нас вытащили. Мы остались целыми. На той машине я больше не ездил и с тех пор за рулем не курил. А потом и совсем бросил.

Фото: Кадр из фильма

Брак ради жилплощади

- Помните день свадьбы?

- Помню, конечно. Как-то все было очень буднично. Мы с Мариной оделись по-простому, а наши свидетели Гарик Сукачев и его жена Ольга были в нарядных костюмах и больше походили на жениха и невесту, чем мы. Но это была такая формальная история, потому что мы уже шесть лет прожили вместе, до того как расписались.

- Свадьбу инициировала Марина?

- Нет, я. Просто нужна была жилплощадь. Мы жили на 23 квадратных метрах, где были прописаны я и дочка моя несовершеннолетняя (от первого брака. - Ред.). Чтобы улучшить жилплощадь, нужен был еще один человек, и им стала Марина. Поэтому мы и расписались.

- Но обычно женщина хочет замуж! Тем более быть законной женой Харатьяна...

- Ну, это вам так кажется. А я вообще не подарок. У меня сложный характер. И Марина - это такой редкий человек, который столько лет со мной, что называется, коротает эту жизнь.

- Жена сопровождает на гастролях, в экспедициях?

- Нет. Жена - директор детской театральной школы гардемаринов, которой мы занимаемся (школа основана в 2013 году в Красногорске. - Ред.). Кстати, у нее все сошлось, потому что у жены педагогическое образование. И профессия первая - учитель начальных классов. К этому и пришла. Актриса, она занимается педагогикой. А я еще и президент фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров» в Евпатории в Крыму.

Дмитрий Харатьян с супругой Мариной Майко.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сын учился на Мальте

- Слышала, что ваш сын Ваня учился в школе на Мальте. Почему там?

- Две причины. Первая - хотели привить некую самостоятельность сыну, потому что ему не хватало этого.

А вообще это русская школа на Мальте, там учатся российские дети по российской общеобразовательной программе. В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку. Вторая причина - погружение в английский язык, потому что сама страна англоязычная. И педагоги - носители языка. Ваня окончил с прекрасным английским, это ему помогает в жизни. Сейчас он учится во ВГИКе на третьем курсе на режиссерском факультете.

- А с дочкой Сашей от первого брака какие отношения?

- Прекрасные! Она живет в Швеции уже несколько лет. Занимается там туризмом и является инструктором курсов адаптации русских эмигрантов, которые проходят подготовку языковую, социализацию и так далее. Муж у нее швед. Скоро, надеюсь, появятся и внуки.

- Лет десять назад читала в одном вашем интервью: «Мечтаю сыграть Гамлета и хочу еще ребенка».

- С Гамлетом, понятное дело, что пролетел уже. В 60 лет Гамлета играть неприлично. Это уже король Лир, скорее, или Генрих IV какой-нибудь.

С ребенком - как знать, все может быть. Сейчас есть тенденция заводить детей в зрелом возрасте. Когда человек зрелый, состоявшийся, он умеет ценить и жизнь, и близких. Дети - это отдельная радость, забота, необходимость и даже, если хотите, продление жизни.

Актер Дмитрий Харатьян с сыном Иваном во время праздничного концерта, посвященного 30-летию киножурнала "Ералаш", в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Наталья Колесникова

МИСТИКА

Синяк как намек

- Случай из детства: телевизор стоял на шкафчике для белья, который мне почему-то захотелось открыть, - вспоминает Харатьян. - Дернул дверцу, ну и получил по голове: меня так накрыло телевизором, что я буквально оказался внутри экрана. Я истошно кричал. Телевизор с меня сняли. Спустя годы увидел в этом намек свыше, если хотите. Обречен быть на экране!

Еще цифра 21 в моей жизни особенная. 21-го родились и я, и моя дочь. Это номер моего студенческого билета, 21 мая меня призвали в армию. С цифрой 21 у меня номера различных документов... Есть фильм такой американский - «21 грамм». Вроде столько весит душа.

Симферополь, 17 марта 2014 года. Актер Дмитрий Харатьян во время выступления на концерте, посвященного дню референдума в Крыму. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

О КРИЗИСАХ

От пристрастия к алкоголю спас спорт

- Я переживал три кризиса возраста - в 33, 37, 42 года. Комплекс причин был. И не только невостребованность. В первом случае была вообще перевостребованность, когда после успеха в «Гардемаринах» времени на себя не хватало: сплошные творческие встречи, концерты... Поклонницы писали сумасшедшие письма, звонили, караулили в гостиницах. Выйти на улицу было проблемой. Меня это стало раздражать и даже довело до глубокой депрессии. А мужчина на Руси, если горе - пьет, большая радость - тоже пьет. Из алкогольной трясины тогда мне помог выкарабкаться спорт. Просто понял, что в 33 года начинаю разваливаться. Сильно набрал вес, стал неважно выглядеть... И понял, что надо восстанавливаться. Начал с большого тенниса. Спорт и сегодня - часть моей жизни.

КАК ПО НОТАМ

Парень с гитарой

- Сейчас, как ни странно, я пришел к тому, с чего начинал. А начинал я в ансамбле. У меня был свой ансамбль в пионерском лагере, в школе. И я пришел на киностудию с гитарой. И вот прошло 45 лет, и сейчас, помимо телевидения, театра и кино, основная моя деятельность - концертная. У меня свой коллектив музыкальный (Cocktail Prodject. - Ред.), я достаточно много выступаю. 21 января, в день рождения, у меня концерт в БКЗ «Октябрьский» в Питере. 12 февраля - в Государственном Кремлевском дворце. Там яркий состав: Розенбаум, Боярский, Сукачев, Скляр, Митяев, Макаревич, Долина, Гвердцители и другие. То есть это большой гала-концерт, но все-таки он юбилейный, называется «Дороги любви». 25 февраля в городе Красногорске, в котором я живу, будет мой концерт (в ДК «Подмосковье»), 26-го - в столичном бард-клубе «Гнездо глухаря».

- А вам хотелось быть певцом?

- Хотелось быть рок-музыкантом. В моем детстве были ВИА - вокально-инструментальные ансамбли. «Битлз», «Машина времени» для меня были кумирами. А когда познакомился с творчеством Булата Окуджавы, Высоцкого, то уже другое направление авторской песни увлекло. А потом появилось кино, и в кино я начал много петь. Кинопесни и актерское исполнение - такой симбиоз получился. Думал ли я, 15-летний подросток с гитарой, что увлечение песней приведет меня в профессию, которая станет смыслом всей моей жизни.

Дмитрий Харатьян в 1999 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Дмитрий ХАРАТЬЯН родился 21 января 1960 года в городе Алмалыке Ташкентской области Узбекской ССР. Снялся более чем в 80 фильмах. Его визитной карточкой стала роль гардемарина Алеши Корсака.

Первая жена Марина Буримова училась вместе с Дмитрием в театральном училище. Супруги развелись в 1988 году. Есть дочь от первого брака Александра Харатьян (35 лет), продюсер. Вторая жена - актриса Марина Майко - родила ему сына. 21-летний Иван играет на фортепиано, сочиняет музыку, учится на режиссера.

На Дерибасовской хорошая погода.

5 лучших ролей

- «Розыгрыш» (1976) - Игорь Грушко, ученик 9-го «Б» класса

- «Зеленый фургон» (1983) - Володя Патрикеев, начальник одесского уездного отделения милиции

- «Гардемарины, вперед!» (1987) - Алеша Корсак

- «Королева Марго» (1986) - граф де Ла Моль

- «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) - Федор Соколов, агент КГБ

Не вешать нос, гардемарины!.

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