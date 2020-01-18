Популярные хиты прошлых лет, которые не поймет современная молодежь

«Не понимаю я эту современную музыку», - говорят нынешние взрослые.

Все в порядке. Современные дети тоже не понимают некоторые песни, от которых фанатели мы. И порой дело даже не в том, что музыка или ритмы устарели. В некоторых песнях встречаются слова, выражения, которые у юного поколения могут вызвать только вопросы. Слушатели программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) дружно вспоминали такие хиты.

Трудности передвижения

«Зеленоглазое такси» (Михаил Боярский), «Зеленый огонек такси» (Владимир Трошин).

Хит 90-х и сейчас периодически можно услышать на радио или в какой-нибудь подборке. Однако у тех, кто родился уже в 2000-х, возникает резонный вопрос: с какого перепугу оно, это самое такси, вдруг зеленоглазое?

Михаил Боярский - Зеленоглазое такси.

Зеленый огонек - это была довольно эффективная система оповещения о том, что такси свободно и таксометр не работает. Люди специально, стоя на обочине,высматривали этот самый зеленый огонек. В крупных городах, конечно, было попроще, там можно было заказать такси по телефону, но вот у вокзалов и аэропортов приходилось искать свободную машину.

Правда, хоть огонек и оповещал, что водитель свободен, это вовсе не было гарантией, что он вас куда-то повезет. Табличка с надписью «В парк», как козырная карта, била все остальные.

Владимир Трошин - Прости меня.

Где-где она рыдает?

«Плачет девушка в автомате» (Нина Дорда, Евгений Осин).

В каком автомате? Может, в солярии застряла или вошла в кабинку, где делают моментальные фото, а с ней что-то случилось?

А ведь этой песней заслушивались еще в начале 60-х годов, когда незатейливую композицию исполняла тогдашняя звезда Нина Дорда. А уже в начале 90-х более веселую версию сделал Евгений Осин.

Евгений Осин - Плачет девушка в автомате (Клип 1993 г.).

Раньше красные будки телефонов-автоматов встречались повсеместно, чуть позже их заменят слегка видоизмененные таксофоны, в которых уже собственно не будет никакой изолированной кабинки, а лишь навес над самим телефоном и звонящим по нему. А с развитием мобильной связи и таксофоны-то сейчас редко где встретишь.

Что за диск телефона

«Алло, Алена» (группа «На-На»).

Владимир Лёвкин и гр.На-На - Алло, Алена .

«Алло, Алена, кручу я диск телефона». Можете поставить песню какому-нибудь ребенку и посмотреть на его реакцию - ведь у нынешних телефонов и смартфонов нет никакого диска. Юным созданиям приходится объяснять, что до появления тач-скрина номер именно так набирали. И мы когда-то слушали рассказы о первых телефонных коммутаторах и крике в трубку: «Барышня, добавочный 243»...