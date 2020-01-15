"Мало чернокожих, геев и инвалидов": Оглашение списка претендентов на Оскар вызвало бурю негодования

Многим памятна кампания в соцсетях OscarsSoWhite («Оскары такие белые»), развернувшаяся несколько лет назад. Тогда Киноакадемию обвиняли в расизме: среди номинантов в актерских категориях не оказалось чернокожих. В 2020-м, после того, как в очередной раз объявлены номинанты, история повторяется.

Ну, или почти повторяется. Киноакадемию в этот раз спасло, что в пятерке номинанток в категории «Лучшая актриса» оказалась Синтия Эриво: в биографической драме «Гарриет» она играет Гарриет Табмен, беглую рабыню, ставшую аболиционисткой. И все равно, одной темнокожей актрисы многим воинам социальной справедливости показалось мало.

Журналисты, например, из Variety негодуют, что в список не вошли Люпита Ньонг’о, сыгравшая в триллере «Мы», Эдди Мерфи за комедию «Меня зовут Долемайт» и Джейми Фокс за фильм «Просто помиловать». Но обидели не только темнокожих, а еще и азиатов. Казалось бы, целых шесть номинаций получил корейский фильм «Паразиты» - что еще нужно, чтобы доказать, что у академиков нет никакого предубеждения перед азиатами? Но нет: критики страдают, что у «Паразитов» нет номинаций в актерских категориях. Да и актрисы Аквафина и Чжоу Шучжэнь, снявшиеся в трагикомедии «Прощание», не удостоились номинаций (хотя первая недавно получила за свою роль «Золотой глобус»).

Обидели и латиносов, в первую очередь - Дженнифер Лопес, которая рассчитывала на «Оскар» за роль в фильме «Стриптизерши». Правда, в категорию «Лучший актер» попал Антонио Бандерас за фильм «Боль и слава», но тут еще вопрос вопросов - может испанский актер считаться достаточно «цветным», или все-таки нет.

Еще один фактор, вызывающий неподдельную боль - то, что в категорию «Лучший режиссер» не вошла ни одна женщина. Например, Грета Гервиг, экранизировавшая классический американский роман «Маленькие женщины». Сам фильм номинирован в главной категории, а Гервиг лично - за сценарий, но, по мнению критиков, режиссерская номинация тут была принципиально важна. В гневе критики «Оскара» перечисляют вообще, кажется, всех женщин, снявших в ушедшем году заметные фильмы - от Лулу Ванг («Прощание») и Кейси Леммонс («Гарриет») до француженки Селин Сьяммы («Портрет девушки в огне») и сенегальской дебютантки Мати Диоп («Атлантика»), заключая, что уж кого-нибудь академики могли бы и выбрать, лишь бы не допустить доминирования белых мужчин.

- Помимо недостатка цветных людей и женщин, почти не были представлены голоса инвалидов (disabled) и представителей LGBTQ-сообщества, - негодует журналист с сайта Deadline Дино-Рэй Рамос. - Исключение составили только режиссер анимационного фильма «Потерянное звено» Крис Батлер, открытый гей, и сэр Элтон Джон, получивший номинацию за песню «(I’m Gonna) Love Me Again» из «Рокетмена».

Не так давно такой же скандал разразился в Британии: там вручают премию BAFTA (которую некоторые в просторечии называют «британским «Оскаром»), и все номинированные актеры и актрисы оказались белыми. Председатель кинокомитета BAFTA Марк Сэмюэлсон объявил, что его это «приводит в бешенство» и обещал внимательно изучить процесс голосования, чтобы не допустить подобной гадости в будущем. Синтию Эриво, которой не досталось номинации на BAFTA, срочно позвали в Лондон, чтобы она хотя бы выступила на церемонии вручения, спела песню. Она гордо отказалась: «Как цветная женщина, не думаю, что цветные люди, работающие в индустрии, достойно представлены [в номинациях]… Я уверена, что настало время перемен, мы не можем больше не обращать на это внимания».

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