Эксперт: Если долги россиян спишут - "микрокредиты" разорятся, а люди не смогут выжить

Либерал-демократы, по словам их основателя, выступают за ликвидацию в Российской Федерации всех микро-финансовых организаций и коллекторских агенств. По мнению Владимира Жириновского, если списать долги на 40 миллиардов рублей, которые накопились у сограждан перед теми структурами, что занимают по нескольку тысяч рублей на несколько дней под немалые проценты, то огромное количество людей выйдут из долговой кабалы. И, вероятно, заживут спокойно и счастливо?

Если предложение главного либерал-демократа страны поступит в парламент и обретет силу закона - чем это может обернуться для россиян? «КП» обратилась за комментарием к Андрею Пономареву, сооснователю первого в России сервиса онлайн микро-финансирования.

- Андрей, вы основали первый в нашей стране сервис микрофинансирования?

- Да.

- Если предложения главы ЛДПР примут — вашему бизнесу конец?

- Вероятно, так.

- Россияне, действительно, должны 40 млрд организациям вроде вашей?

- Эта сумма значительна для рынка.

- Она близка к реальной?

- Надо смотреть статистику. Думаю, в совокупности займов может быть больше.

- Сколько людей в стране берут «в долг до получки»?

- Речь о нескольких миллионах.

- Сколько к вам обращаются людей?

- Именно у нас - более миллиона клиентов. Тех, кто берет онлайн в долг небольшую сумму на короткий срок.

- С 1 ноября введен запрет на займы под залог недвижимости?

- Мы под залог жилья никогда не работали. Нас это ограничение не коснулось.

- Почему сейчас пошло давление на МФО? Вы уйдете — кто придет на ваше место?

- Рынок существовал серый. В 2012 году Центробанк этот рынок легализовал. Появились профессиональные участники. Реестр возник. Каждый полгода появляются ограничения, которые «закручивают рынок». Ставку ограничили до 1% в день. Ограничили начисление процентов.

- Это привело к оттоку людей?

- Наоборот. Ставка стала меньше, людей приходит больше. Микро-финансовый бизнес во всем мире существует онлайн. Это современный тренд. Для России это тем более актуально. Онлайн займы. Учитывая географию страны. У нас люди берут две-три тысячи до зарплаты. На 5-10 дней. В среднем, на 20 дней. Ты не пойдешь в банк, чтобы получить 2 тысячи. И у соседа не будешь занимать.

- К вам обращаются от Калининграда до Чукотки?

- Да, Владивосток, Камчатка. В любой точке, где есть интернет. Сервис довольно удобный. Подобный есть в Америке, в Азии. Он популярный. Если его убить…

- Так куда пойдут ваши клиенты в таком случае?

- Спрос останется. И вернется та ситуации, что была до 2012 года. Опять серые схемы. Никакого контроля. Появятся компании, которые будут выдавать микрозаймы без реестра. Они будут нелегальны. Они не будут платить налоги. Условия у них будут грабительские —а ведь у нас сейчас есть ограничения по взысканию. И мы со своими клиентами все разговоры записываем — для контроля.

- Вы говорили, о том что у вас миллион клиентов - за какой период?

- Мы на рынке около 7 лет. К нам более миллиона человек обращалось. Около 80 миллионов человек в стране живет в городах с населением менее 100 тысяч человек. Где у большинства зарплата 14-15 тысяч рублей в месяц. С супругой вы получаете 28 тысяч. Минус коммуналка. Остается 22-23 тысячи. 700-800 рублей в день на двоих — как вам выживать? А если ребенок? Люди решают текущие проблемы благодаря микро-займам.

- Сколько людей не возвращают долги?

- На рынке — это около 15 процентов.

- То есть каждый шестой не возвращает?

- Да. Но поймите, это не ипотечный кредит. Человек берет 5 тысяч на 10 дней — и он возвращает 5500 рублей. Короткие сроки, маленькие суммы. Банки с этим работать не будут, а людям это нужно. Микро-финансовая тема интересна для многих политиков. Потому предложения о ее ужатии — ход, конечно, объяснимый. Но ограничения Центробанка уже сделали этот рынок достаточно прозрачным.

- Уточню, если 40 миллиардов долгов граждан спишут — вы обанкротитесь?

- Да.