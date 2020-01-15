2020-01-15T14:25:47+03:00
Звезды

Подруга назвала истинную причину смерти Мурата Насырова

Певец умер практически на глазах своих детей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мурат Насыров перед смертью впал в депрессию. Фото ТАСС/ Никита КрючковМурат Насыров перед смертью впал в депрессию. Фото ТАСС/ Никита Крючков
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Певец Мурат Насыров трагически скончался 12 лет назад на пике славы. Его хиты "Мальчик хочет в Тамбов" и "Я - это ты, ты - это я" до сих пор популярны. Меж тем близкие артиста до сих пор не смирились с его уходом.

Мурат Насыров перед смертью впал в депрессию и якобы употреблял запрещенные вещества. Артист наблюдался у психиатра. Друзья говорили, что так певец пытался вылечиться от наркомании.

Меж тем подруга звезды Анна Плетнева назвала истинную причину его смерти. "Шоу-бизнес - очень сложная штука, жесткое испытание для личности. Первое испытание человек проходит в тот момент, когда становится популярным. Тогда приходит ощущение вседозволенности", - рассказала бывшая солистка групп "Винтаж" и "Лицей" в интервью "Вокруг ТВ".

По ее словам, это становится роковой ошибкой для модных артистов. Случается, что в какой-то момент о них все забывают. "А они-то решили, что они крутые и все сделали сами", - поведала Анна.

Плетнева заявила, что как только приходит слава, в окружении звезды появляются новые люди, которые возникают из ниоткуда. "Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров", - сказала певица.

Напомним, когда погиб Мурат Насыров, его дети - Лия и Аким - были совсем маленькими. Трагедия случилась в 2007 году. Тогда певца нашли под окнами собственной квартиры, где в тот момент были его жена Наталья Бойко, с которой он прожил 14 лет, и наследники.

Вдова Мурата говорила, что проблемы певца с психикой начались примерно в 2000 году. Насыров даже обращался за помощью к специалистам, которые в один голос твердили, что всему виной - чрезмерные нагрузки. "Он принимал какие-то лекарства, были галлюцинации. Было сложно понять, что происходит тогда", - рассказывала Наталья.

Мурат Насыров - Я это ты.Мурат Насыров - Я это ты, ты это я (Официальный видеоклип)

ИСТОЧНИК KP.RU

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