«Попал на 5 миллионов»: Яна Рудковская пригрозила Илье Авербуху судом

Этот пожар разгорелся в Сети ещё в минувший вторник. Все началось с обсуждения гонораров фигуристов.

Продюсер шоу «Волшебник страна Оз», в котором блистала в новогодние праздники фигуристка Евгения Медведева, Илья Авербух рассказал журналистам, что в среднем звёзды этого вида спорта получают за один ледовый спектакль от 150-200 тысяч рублей.

На интервью фигуриста отреагировала продюсер и супруга двукратного чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская, пожурив Авербуха, мол, сэкономил на Медведевой, по три шоу в день катать за такой гонорар весьма непросто. На что Авербух выпалил, дескать, Яна Рудковская «живет в своём мире», а гонорар Медведевой был совсем иной. Мол, 150 тысяч рублей - это средняя цифра.

Яна Рудковская в ответ заметила, что продаёт на свои ледовые шоу («Золушка», «Лебединое озеро») намного больше билетов, чем Авербух. Плюс ко всему продюсер, у которой в шоу катается Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, подчеркнула, что не экономит на гонорарах и подарках для великих спортсменок.

А затем высказала основную претензию к Илье Авербуху, обвинив продюсера в воровстве мелодии. Мол, взял без спроса в свой юбилейный вечер песню Билана «Держи», нарушив, тем самым, авторские права.

Яна Рудковская высказала свою претензию к Илье Авербуху, обвинив продюсера в воровстве мелодии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

-В принципе на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких- либо договорённостей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своём декабрьском шоу!-возмутилась Яна Рудковская.-Скоммунистил... И в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть Вы и говорите СМИ, что я с Вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше Вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве, и Санкт- Петербурге), музыкальный контент Вы все-таки почему-то мой используете на своём юбилейном шоу. Видимо, потому что он качественный и трендовый! Правда без всякого на то права. Но я Вам это не прощаю, знайте!Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы...Мы больше месяца ждали от Вас извинений, но их так и не последовало! Вы человек, видимо, очень богатый, Вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает... Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!

Как удалось разузнать «КП», ещё до показала юбилейного шоу Авербуха на Первом Канале юрист Яны Рудковской позвонил фигуристу. Однако Авербух, по словам представителя Яны Рудковской, заявил, что очисткой прав занимается РАО. Однако позже перезвонил и пообещал, что номер на песню Билана «Держи» не войдёт в телетрансляцию его творческого вечера. Но номер все -таки был показан по Первому каналу. И теперь, судя по всему, Яна Рудковская и Илья Авербух встретятся в суде. Хотя вполне возможно, что спортсмен решит вопрос миром, позвонив с извинениями.