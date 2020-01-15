Заявление Путина и Медведева в связи с уходом в отставку правительства России: прямая онлайн-трансляция
Правительство России подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ [видеотрансляция]
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:
Прямая трансляция заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в связи с уходом в отставку правительства России.
Правительство РФ подало в отставку в среду, 15 января, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.
Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку
ИСТОЧНИК KP.RU