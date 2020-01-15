2020-01-15T17:01:06+03:00
Политика

Заявление Путина и Медведева в связи с уходом в отставку правительства России: прямая онлайн-трансляция

Правительство России подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССФото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Прямая трансляция заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в связи с уходом в отставку правительства России.

Правительство РФ подало в отставку в среду, 15 января, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU

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