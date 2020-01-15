2020-01-15T17:49:15+03:00
Политика

Владимир Соловьев про отставку правительства: «Ну, кому там застой мерещился?»

Телеведущий объяснил причины политических перемен в России
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир СоловьевВладимир СоловьевФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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После Послания президента к Федеральному Собранию правительство России подало в отставку. Почему это произошло? «КП» объяснил Владимир Соловьев.

- Все, что говорил сегодня Путин, ломает представление ряда наших граждан, которым мерещится, что в стране застой и не готовы к переменам, - сказал «КП» Соловьев. - Наоборот! Когда фундамент готов, тогда и наступает время перемен. Нельзя делать резких движений, когда ты к этому не готов. Все оказывается в базовой логике Путина. Надо сначала быть полностью готовым, а потом сделать шаг. Как неожиданно появилась блестящая армия и ВПК. Очевидно, что над посланием Путин работал лично и много. Там прозвучало, что необходимо структурно изменить, эффективно решать задачи. Там прозвучали базовые изменения в Конституции. Теперь это реально Конституция суверенной России. Если угодно, это Конституция Путина.

Телеведущий уверен, что под новые задачи собирают и новых министров.

- Этап стабилизации экономических показателей прошел. Теперь — время рывка. Это то, что мы обсуждали не так давно. Я говорил, что в зависимости от задачи подбирают и новое правительство. Теперь от задачи стабилизации мы переходим к задаче резкого ускорения. Под это подбирается иная структура и иные игроки, - уверен Соловьев.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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