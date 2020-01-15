2020-01-15T19:35:34+03:00
Звезды

"Беда с рукой": Викторию Боню подвело зеркало

Поклонники с удивлением обнаружили причину заметного похудения звезды "Дома-2"
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Виктория Боня.Виктория Боня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Виктория Боня озадачила поклонников. Модель в последнее время часто жалуется, что очень сильно исхудала и никак не может набрать вес. Однако один из последних снимков звезды говорит об обратном.

Виктория Боня активно ведет блог. Звезда "Дома-2" постоянно размещает видео и фото модных образов, делится с подписчицами секретами красоты и публикует многочисленные отчеты о своих поездках. На снимках 40-летняя знаменитость прекрасна - идеальный макияж, красивая прическа и шикарные наряды.

Публика завидует стройной фигуре Виктории и постоянно интересуется, как их любимица поддерживает себя в такой прекрасной форме. Вес Вики - 50 килограммов при росте 170 сантиметров.

victoriabonyavictoriabonya
Отметили Новый год по старому календарю...
38465 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Какого же было удивление подписчиков звезды, когда они заметили несоответствие реальности ожиданиям. Боня разместила фотографию, на которой позирует, стоя у зеркала. На звезда кожаная мини-юбка, пиджак в клетку с глубоким декольте, а довершают эффектный образ замшевые лодочки с прозрачными вставками на шпильке.

"Мне идет красный? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой?", - обратилась она к публике.

Все бы хорошо, вот только красавица слишком увлеклась фотошопом и забыла про отражение в зеркале. А ведь Вика клялась и божилась, что свою фигуру никогда не ретушировала. В жизни, по словам Бони, она такая же, как и в Инстаграме.

victoriabonyavictoriabonya
Лечу в Доминикану, где будет проходить музыкальный и кинофестиваль
14587 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но пользователи заметили конфуз и прямо указали на него звезде. Дело в том, что ноги и руки девушки выглядят очень стройными и тонкими. Однако в зеркальном отражении рука звезды оказалась сильно толще. Точеная изящность куда-то улетучилась.

"Зачем руку отфотошопили?", "Вика, кого вы пытаетесь обмануть?", «Вика, с рукой произошло что-то странное", "Фотошоп", "Беда с рукой", "Толщина руки и ее отображение в зеркале разные", "Ну как нафотошопят, а потом говорят, что без фотошопа", "Рука побелела", "Зачем худить себя намеренно, ведь в жизни все иначе?", - возмущаются фолловеры.

При этом Вика никак не отреагировала на критику. Через некоторое время она разместила похожий кадр, но уже предусмотрительно отошла от зеркала.

К слову, это уже не первый раз, когда Виктория Боня ретуширует себя на снимках. Не так давно общественность обсуждала фотографию, где на руке модели были видны штрихи, напоминающие волосы. А на одном из последних роликов у модели заметили проплешины на голове. Однако на фотографиях, опубликованных гораздо позже, звезда позировала с пышной шевелюрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глеб Панфилов: «В мадридском аэропорту мы оформляли машину, когда у нас украли сумочку и рюкзак с документами и деньгами»
О том, что новогодние каникулы народной артистки СССР Инны Чуриковой и членов ее семьи начались в испанской полиции, написали многие СМИ. Но только сейчас нам удалось узнать подробности происшествия из первых уст
Новости 24
Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом
Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти
Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе