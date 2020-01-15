"Беда с рукой": Викторию Боню подвело зеркало

Виктория Боня озадачила поклонников. Модель в последнее время часто жалуется, что очень сильно исхудала и никак не может набрать вес. Однако один из последних снимков звезды говорит об обратном.

Виктория Боня активно ведет блог. Звезда "Дома-2" постоянно размещает видео и фото модных образов, делится с подписчицами секретами красоты и публикует многочисленные отчеты о своих поездках. На снимках 40-летняя знаменитость прекрасна - идеальный макияж, красивая прическа и шикарные наряды.

Публика завидует стройной фигуре Виктории и постоянно интересуется, как их любимица поддерживает себя в такой прекрасной форме. Вес Вики - 50 килограммов при росте 170 сантиметров.

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Какого же было удивление подписчиков звезды, когда они заметили несоответствие реальности ожиданиям. Боня разместила фотографию, на которой позирует, стоя у зеркала. На звезда кожаная мини-юбка, пиджак в клетку с глубоким декольте, а довершают эффектный образ замшевые лодочки с прозрачными вставками на шпильке.

"Мне идет красный? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой?", - обратилась она к публике.

Все бы хорошо, вот только красавица слишком увлеклась фотошопом и забыла про отражение в зеркале. А ведь Вика клялась и божилась, что свою фигуру никогда не ретушировала. В жизни, по словам Бони, она такая же, как и в Инстаграме.

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Но пользователи заметили конфуз и прямо указали на него звезде. Дело в том, что ноги и руки девушки выглядят очень стройными и тонкими. Однако в зеркальном отражении рука звезды оказалась сильно толще. Точеная изящность куда-то улетучилась.

"Зачем руку отфотошопили?", "Вика, кого вы пытаетесь обмануть?", «Вика, с рукой произошло что-то странное", "Фотошоп", "Беда с рукой", "Толщина руки и ее отображение в зеркале разные", "Ну как нафотошопят, а потом говорят, что без фотошопа", "Рука побелела", "Зачем худить себя намеренно, ведь в жизни все иначе?", - возмущаются фолловеры.

При этом Вика никак не отреагировала на критику. Через некоторое время она разместила похожий кадр, но уже предусмотрительно отошла от зеркала.

К слову, это уже не первый раз, когда Виктория Боня ретуширует себя на снимках. Не так давно общественность обсуждала фотографию, где на руке модели были видны штрихи, напоминающие волосы. А на одном из последних роликов у модели заметили проплешины на голове. Однако на фотографиях, опубликованных гораздо позже, звезда позировала с пышной шевелюрой.