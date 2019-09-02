2019-09-02T19:55:22+03:00
Звезды

Уставшая от Монако богачка: Виктория Боня показала новый дом в Лондоне

39-летняя модель не скрывает своей радости
Ольга ЛИБГАРДТ
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Боня объяснила, почему держала в секрете свой переездБоня объяснила, почему держала в секрете свой переездФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несколько дней назад Виктория Боня заинтриговала своих поклонников. Она сообщила, что уезжает из Монако. 39-летняя модель жила на Лазурном берегу с 2013 года. Новое место обитания телеведущая держала в секрете. И вот наконец показала новый дом.

"Ну что, мои дорогие! Вы готовы узнать, куда мы с дочкой переехали жить? Было множество вариантов и минимум 90% из них не догадались. А некоторые умудрились даже поругаться в горячем споре о том, где мне предстоит жить... Но некоторые все-таки угадали!", - начала свое обращение к публике 39-летняя Виктория Боня.

Модель сообщила, что она с дочкой Анжелиной Летицией переехала в Лондон. "Я давно хотела переехать, и, наконец, все сложилось. Для меня это шаг вперед - крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации", - хвастается бывшая участница "Дома-2".

Виктория Боня показала новый дом в Лондоне

Виктория Боня показала новый дом в Лондоне

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Боже, это невероятно!
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Она намерена организовать дочери серьезные занятия конным спортом: "В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне. Я думаю, нам пора двигаться дальше! Хотя, не исключаю возможность, что мы туда еще вернемся, но в очень глубокой старости".

Боня объяснила, почему держала в секрете свой переезд. Оказывается, она ждала подтверждения от школы Анжелины. "Хотелось, чтобы все было наверняка. Ох, сколько же я готовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта, гимнастики и все это хотелось иметь в одном районе и все это на высоком уровне", - заявила она и показала свое жилье в Лондоне. В доме есть бассейн и джакузи. Все обставлено по последнему слову техники.

При этом Виктория отметила, что изначально она собиралась перебраться в Лос-Анджелес. Но этому воспрепятствовал ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит. Отец Анжелины не пожелал, чтобы его дочь жила так далеко. "В США хотели, но Алекс не отпустил нас, только в Лондон", - заключила модель.

Дом Виктории Бони в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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