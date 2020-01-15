Немецкий политик: Хорошо, если бы Лавров вошел в новый кабинет министров в прежнем качестве

После известия об отставке всего кабинета министров РФ на фоне предложения президента Владимира Путина об изменении принципов его формирования — депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн в беседе с kp.ru перечислил самые заметные достижения одного из «отставников», главы МИД РФ Сергея Лаврова, за последние годы:

— Ни один серьезный аналитик не взялся бы предсказывать, что в обычных условиях Лаврова могла ожидать отставка. В качестве министра он был общепризнанным и авторитетным партнёром на международной арене, — отмечает Линдеманн.

— Надеюсь, его отставка не приведет ни к каким ухудшениям — ведь на Ближнем Востоке, в кризисах вокруг Сирии или Ирана, мудрая российская внешняя политика весьма востребована. Да и прямо сейчас, когда (в том числе благодаря длительной работе Лаврова) наконец-то наметилась подвижки в прекращении огня в Донбассе, серьезная перетряска в российской внешней политике была бы нежелательна. Хорошо, если бы Лавров вошел в новый кабинет министров в прежнем качестве, — подводит итог Гуннар Линдеманн.

Ранее этот депутат, представляющий партию «Альтернатива для Германии», бывал в Крыму и ездил с гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

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