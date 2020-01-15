Макгрегор против Серроне: только спортивные шансы без трештока Конор – фаворит у букмекеров, но Ковбою тоже есть что сказать

За последние дни мы узнали, что когда ирландец подходил к поединку с Хабибом, он не отказывался от алкоголя: «Не знаю почему, просто хотел этот яд». Что за грядущий бой Конор рассчитывает выручить 60 млн долларов: «А к 35 годам я стану миллиардером». Он снова называл Хабиба трусом, и требовал реванша. И за всем этим шумом не осталось места для чистого спорта.

«КП» исправляет несправедливость, и взвешивает шансы Макгрегора и Серроне на победу чисто со спортивной точки зрения.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне

19 января. Ориентировочное начало боя: 7:00 (мск)

Прямая трансляция: РЕН-ТВ

Средние коэффициенты букмекеров:

Победа Макгрегора – 1,3. Победа Серроне – 3,5. Ничья – 35,0

ШАНСЫ КОНОРА

Во всех букмекерских конторах Макгрегор – явный фаворит, и это неспроста. У ирландца действительно больше шансов. И вот почему.

- Макргегор моложе. Ему всего 31 год, его сопернику – 36. Это значит, что Конор будет резче, быстрее, агрессивнее и жестче. Бой пройдет в стойке, а значит все эти качества наверняка станут решающими. И мало кто удивится, если поединок завершится во втором раунде.

- Серроне проиграл два последних боя с топами. Причем проиграл с треском. Сначала Дональда за милую душу отделал Тони Фергюсон, а затем ветерана не пощадил Джастин Гейджи. И как-то в этих поединков Ковбой (прозвище Серроне) не смотрелся на коне. Да, у него все еще звонкое имя. Да, ему пока еще принадлежат несколько рекордов, в том числе по количеству победных поединков. Да, он до сих пор считается одним из самых ярких бойцов UFC. Но все это звучит ярче, чем стоит на самом деле. Конор знал, кого выбирать для своего возвращения.

- Конор лучше мотивирован. Для ветерана Серроне этот бой – одна из последних глав карьеры. У Макгрегора же – начало второго тома сочинений. Через поединок с Дональдом ирландец рассчитывает вернуться на вершину и оттуда кричать Хабибу обидные вещи, провоцируя на бой-реванш. В конце концов, во многом ради него и затеяно возвращение Макгрегора в октагон.

ШАНСЫ СЕРРОНЕ

Вы удивитесь, но они есть. Все-таки Дональд Серроне – не такое пустое место, как его иногда пытаются представить. Грандиозный опыт, помноженный на волю, нередко кристаллизуется в сенсацию.

- Никто не знает, в какой форме сейчас Конор. После поражения от Хабиба Макгрегор не входил в октагон 470 дней. Пока Серроне дрался, разбивая в кровь руки и лицо, побеждал, проигрывал, и снова шел в зал, ирландец чем только не занимался. Он путешествовал по миру, рекламировал свой виски, тролил хейтеров, и даже разок добрался до «Вечернего Урганта»… Не самое лучшее время препровождение, чтобы держать себя в боевом тонусе. Да, тренерский штаб Конора восхищенно говорит, что никогда не видели своего подопечного в такой отличной форме. Но кто им верит на все сто?

Бой пройдет в полусреднем весе. Для многих бойцов ММА сгонка веса – это настоящая пытка тренировочного лагеря. Но поединок пройдет не в легком (до 70 кг), а в полусреднем дивизионе (77 кг), и как говорил президент UFC Дэйна Уайт, сделано это было по просьбе самого Конора. Просьба на самом деле странная – Серроне тяжелее ирландца, и вроде как получает преимущество. Но, во-первых, 72-килограмовый Конор очень уверен в собственной победе, чтобы считать пять лишних кило соперника весомым преимуществом. А во-вторых он не хотел гонять вес, чтобы в случае чего сделать это через пару месяцев и заменить кого-то из участников боя Нурмагомедов – Фергюсон.

Но сначала нужно выбить Ковбоя.

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